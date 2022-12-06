Головна Світ Політика
search button user button menu button

Пентагон заявив, що надання Україні систем ППО є пріоритетним завданням

Альона Боженко
glavcom.ua
Пентагон заявив, що надання Україні систем ППО є пріоритетним завданням
США повідомили, що наразі надання Україні систем ППО є пріоритетом
фото ілюстративне

Сполучені Штати і надалі надаватимуть Україні військову підтримку, переконують у Пентагоні

США засудили жорстокі ракетні удари РФ по цивільній інфраструктурі України та підтвердили, що найбільш пріоритетним завданням у військовій підтримці ЗСУ наразі є забезпечення їх системами ППО. Про це повідомила пресслужба Пентагону після розмови міністрів оборони США та України.

«Міністр Остін запевнив, що протиповітряна оборона є головним пріоритетом в зусиллях США у сфері безпеки», – зауважується в документі.

У Пентагоні підкреслили, що про це свідчать недавно підтверджені зобов’язання США надати Україні додаткові ракети для комплексів NASAMS, переданих раніше Україні. Це також стосується можливостей для протидії безпілотним повітряним системам.

Нагадаємо, 5 грудня одразу після масованої ракетної атаки РФ міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Додамо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 5 грудня російські загарбники під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України.

Раніше повідомлялося, що у кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

 

Теги: США міністр Україна Пентагон Олексій Резніков

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європа поступово відвикає від російської нафти
Держдеп США назвав мету запровадження ліміту цін на російську нафту
3 грудня, 22:27
В Росії серйозні проблеми з постачанням своєї армії
Путін може змінити терміни повної окупації України – розвідка США
4 грудня, 06:41
США модифікували Himars, щоб Україна не змогла атакувати РФ – The Wall Street Journal
США модифікували Himars, щоб Україна не змогла атакувати РФ – The Wall Street Journal
Вчора, 19:35

Політика

Пентагон заявив, що надання Україні систем ППО є пріоритетним завданням
Пентагон заявив, що надання Україні систем ППО є пріоритетним завданням
Росія пояснила, чи віддасть контроль над ЗАЕС для створення зони ядерної безпеки
Росія пояснила, чи віддасть контроль над ЗАЕС для створення зони ядерної безпеки
Збитки, які завдала Росія крадіжкою зерна: озвучено нові цифри
Збитки, які завдала Росія крадіжкою зерна: озвучено нові цифри
Вибухи на аеродромах Росії: Кремль знайшов винних
Вибухи на аеродромах Росії: Кремль знайшов винних
Угорщина відмовилась тренувати українських військових
Угорщина відмовилась тренувати українських військових
Запаси високоточних ракет у Росії на критично низькому рівні – ГУР
Запаси високоточних ракет у Росії на критично низькому рівні – ГУР

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Макрон пояснив, що найстрашніше для Путіна
107K
Атака на енергосистему: Шмигаль повідомив, куди влучили ракети
30K
Масована ракетна атака на Україну: що відомо (оновлено)
26K
«Слуга народу»: У США є ще одна «дубинка» для Росії
26K
Війна РФ: Зеленський повідомив, чи отримував розвіддані про напад
22K
Шість орденів на двох: українські воїни знищили елітних російських пілотів

Новини

За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
Вчора, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
1 грудня, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
1 грудня, 12:30

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту