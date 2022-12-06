Пентагон заявив, що надання Україні систем ППО є пріоритетним завданням

Сполучені Штати і надалі надаватимуть Україні військову підтримку, переконують у Пентагоні

США засудили жорстокі ракетні удари РФ по цивільній інфраструктурі України та підтвердили, що найбільш пріоритетним завданням у військовій підтримці ЗСУ наразі є забезпечення їх системами ППО. Про це повідомила пресслужба Пентагону після розмови міністрів оборони США та України.

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«Міністр Остін запевнив, що протиповітряна оборона є головним пріоритетом в зусиллях США у сфері безпеки», – зауважується в документі.

У Пентагоні підкреслили, що про це свідчать недавно підтверджені зобов’язання США надати Україні додаткові ракети для комплексів NASAMS, переданих раніше Україні. Це також стосується можливостей для протидії безпілотним повітряним системам.

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Нагадаємо, 5 грудня одразу після масованої ракетної атаки РФ міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Додамо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 5 грудня російські загарбники під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України.

Раніше повідомлялося, що у кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.