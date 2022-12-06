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Україна та Молдова домовилися про співпрацю щодо ППО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна та Молдова домовилися про співпрацю щодо ППО
Шмигаль: «Активізовується формат діалогу в трикутнику Україна-Молдова-Румунія»
Денис Шмигаль / Telegram

Україна та Молдова розраховують до середини 2023 року підписати угоду про будівництво автомобільного мосту на спільному кордоні

Глави урядів України та Молдови домовилися про співпрацю у сфері протиповітряної оборони, а також у сфері покращення прикордонного контролю. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Вдячний за візит прем’єр-міністерці Наталії Гаврилиці. Постійна комунікація між Молдовою та Україною робить нас сильнішими… Домовилися співпрацювати в питаннях ППО, покращити прикордонний контроль та підтримувати співпрацю й діалог у питаннях миру та безпеки в Придністровському районі Молдови», – написав Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що під час зустрічі з прем’єркою Молдови сторони досягли низки важливих домовленостей. Зокрема, погоджено продовжувати знімати адміністративні та процедурні бар’єри для вільного руху людей і товарів. Також сторони розраховують до середини 2023 року підписати угоду про будівництво автомобільного мосту через Дністер на спільному кордоні. Активізовується формат діалогу в трикутнику Україна-Молдова-Румунія. Крім того, домовлено про утворення двосторонньої робочої групи для координації інтеграції України та Молдови до ЄС.

Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу України з боку РФ 5 грудня, біля кордонів Молдови упала ракета. Оператор системи транспортування Молдови Moldelectrica повідомив про перебої в електроенергетичній системі на тлі масовано ракетної атаки російських військ по Україні. 

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що ракета, яка сьогодні впала на території Молдови має відношення до РФ.

Теги: окупанти росія війна Молдова Україна

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