Україна та Молдова домовилися про співпрацю щодо ППО
Україна та Молдова розраховують до середини 2023 року підписати угоду про будівництво автомобільного мосту на спільному кордоні
Глави урядів України та Молдови домовилися про співпрацю у сфері протиповітряної оборони, а також у сфері покращення прикордонного контролю. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Вдячний за візит прем’єр-міністерці Наталії Гаврилиці. Постійна комунікація між Молдовою та Україною робить нас сильнішими… Домовилися співпрацювати в питаннях ППО, покращити прикордонний контроль та підтримувати співпрацю й діалог у питаннях миру та безпеки в Придністровському районі Молдови», – написав Шмигаль.
Шмигаль зазначив, що під час зустрічі з прем’єркою Молдови сторони досягли низки важливих домовленостей. Зокрема, погоджено продовжувати знімати адміністративні та процедурні бар’єри для вільного руху людей і товарів. Також сторони розраховують до середини 2023 року підписати угоду про будівництво автомобільного мосту через Дністер на спільному кордоні. Активізовується формат діалогу в трикутнику Україна-Молдова-Румунія. Крім того, домовлено про утворення двосторонньої робочої групи для координації інтеграції України та Молдови до ЄС.
Нагадаємо, внаслідок масованого обстрілу України з боку РФ 5 грудня, біля кордонів Молдови упала ракета. Оператор системи транспортування Молдови Moldelectrica повідомив про перебої в електроенергетичній системі на тлі масовано ракетної атаки російських військ по Україні.
Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що ракета, яка сьогодні впала на території Молдови має відношення до РФ.
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