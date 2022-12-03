ППО проти нього безсила: Пентагон презентував стратегічний бомбардувальник (відео)

Бомбардувальник зміцнить здатність Штатів стримувати агресію сьогодні та в майбутньому

У Сполучених Штатах представили стратегічний бомбардувальник B-21 Raider. Його вважають найсучаснішим літаком американських Військово-морських сил. Відповідна інформація з'явилась у Twitter Пентагону.

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У презентації взяв участь міністр оборони США Ллойд Остін.

«Розробка B-21 доводить довгострокову відданість міністерства оборони США створенню передових засобів, які зміцнять здатність Штатів стримувати агресію сьогодні та в майбутньому», – зазначив посадовець.

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За словами глави Пентагону, навіть найсучаснішим системам ППО буде важко виявити бомбардувальник.

.@SecDef: [The @USAirForce’s B-21 Raider is] proof of the Department’s long-term commitment to building advanced capabilities that will fortify America’s ability to deter aggression, today and into the future. pic.twitter.com/93ahmw90Ar — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) December 3, 2022

Перший політ літака запланований на 2023 рік. Випробування відбудеться на авіабазі Едвардс у Каліфорнії.

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Першим місцем дислокації бомбардувальників B-21, як очікується, стане авіабаза ВПС США Еллсуорт у Південній Дакоті. Потім вони будуть переміщені на авіабази Уайтмен (штат Міссурі) та Дайс (штат Техас).