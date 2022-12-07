Німеччина відмовилася передавати системи ППО Patriot Україні

Міноборони Польщі розчароване рішенням Німеччини щодо поставок ППО Україні

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Німеччина відмовилася передавати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Про це він написав у Twitter.

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За його словами, після розмови з міністеркою оборони ФРН Крістін Ламбрехт він розчарувався рішенням відмови від передачі систем Україні.

Він зазначив, що розміщення Patriot у західних регіонах України підвищить безпеку поляків та українців.

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Блащак заявив, що Польща та Німеччина розпочинають заходи щодо розміщення пускових установок на території Польщі та підключення їх до системи командування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина проводить переговори з союзниками щодо спрямування комплексів протиповітряної оборони Patriot, передача яких планувалася Польщі, безпосереднього в Україну у відповідь на прохання Варшави.

Раніше міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт сказала, що використання оборонних систем НАТО за межами території Альянсу має бути узгоджене всіма державами-членами.

6 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину продемонструвати лідерство і нарешті передати Україні танки Leopard 2, системи Patriot і БМП Marder.