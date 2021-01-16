Україна направила ноту місії ОБСЄ через поранення військового на Донбасі
Стан здоров’я бійця задовільний, його госпіталізували
На Донбасі український військовий отримав поранення внаслідок обстрілу з боку бойовиків у районі Волновахи. З цього приводу українська сторона направила до СММ ОБСЄ спеціальну ноту. Про це повідомляється на Telegram-каналі української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.
«Вчора, 15 січня, близько 22:00 внаслідок обстрілу противником наших позиції в районі Волновахи отримав поранення один військовослужбовець Збройних сил України», – вказали в українській делегації.
Йому надано медичну допомогу, стан стабільний.
«Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено «режим тиші» та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ», – додали в українській делегації.
Як повідомлялося, 28 грудня 2020 року, в результаті обстрілів на Донбасі отримав поранення український військовий. Українська делегація в ТКГ направила ноту в ОБСЄ.
Нагадаємо, 15 січня окупанти на Донбасі обстрілювали українських бійців з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.