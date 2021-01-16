Україна направила ноту місії ОБСЄ через поранення військового на Донбасі

Один український захисник поранений під час обстрілу бойовиків

Один український захисник поранений під час обстрілу бойовиків

Стан здоров’я бійця задовільний, його госпіталізували

На Донбасі український військовий отримав поранення внаслідок обстрілу з боку бойовиків у районі Волновахи. З цього приводу українська сторона направила до СММ ОБСЄ спеціальну ноту. Про це повідомляється на Telegram-каналі української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

«Вчора, 15 січня, близько 22:00 внаслідок обстрілу противником наших позиції в районі Волновахи отримав поранення один військовослужбовець Збройних сил України», – вказали в українській делегації.

Йому надано медичну допомогу, стан стабільний.

«Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено «режим тиші» та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ», – додали в українській делегації.

Як повідомлялося, 28 грудня 2020 року, в результаті обстрілів на Донбасі отримав поранення український військовий. Українська делегація в ТКГ направила ноту в ОБСЄ.

Нагадаємо, 15 січня окупанти на Донбасі обстрілювали українських бійців з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

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