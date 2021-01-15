У Міноборони назвали кількість військових, загиблих на Донбасі минулоріч

В ході проведення спершу АТО, згодом – ООС проти російських гібридних сил на Донбасі з 2014 року загинули 2 665 військових Збройних сил України

З інших причин, окрім бойових, під Операції Об’єднаних сил протягом 2020 року померли 79 українських військових

50 військових Збройних сил України загинули внаслідок бойових дій на Донбасі протягом 2020 року.

Про це повідомило Міністерство оборони у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Кількість військовослужбовців ЗС України, які загинули за період проведення бойових дій під час ООС з початку 2020 року, становить 50 осіб. Кількість військовослужбовців ЗС України, які отримали поранення за період проведення бойових дій під час ООС з початку 2020 року, становить 339 осіб», – йдеться у документі, підписаному начальником Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ Богданом Сеником.

З інших причин, окрім бойових, під Операції Об’єднаних сил протягом 2020 року померли 79 українських військових, додають у міністерстві.

Загалом, за даними Міноборони, у ході проведення спершу антитерористичної операції, згодом – ООС проти російських гібридних сил на Донбасі з 2014 року загинули 2 665 військових Збройних сил України, поранено 10 152. Кількість «інших загиблих (померлих)» військових ЗСУ, за заявою відомства, становить 1 168 людей.

Як повідомлялося, російські найманці продовжують блокувати роботу п'яти КПВВ на Донбасі.

Також у Києві будуть знімати фільм про антитерористичну операцію на Донбасі.

Нагадаємо, минулої доби окупанти шість разів порушили режим тиші, є поранений.