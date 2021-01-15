  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    У Міноборони назвали кількість військових, загиблих на Донбасі минулоріч

    • Розсилка
    В ході проведення спершу АТО, згодом &ndash; ООС проти російських гібридних сил на Донбасі з 2014 року загинули 2 665 військових Збройних сил України - У Міноборони назвали кількість військових, загиблих на Донбасі минулоріч
    В ході проведення спершу АТО, згодом – ООС проти російських гібридних сил на Донбасі з 2014 року загинули 2 665 військових Збройних сил України

    З інших причин, окрім бойових, під Операції Об’єднаних сил протягом 2020 року померли 79 українських військових

    50 військових Збройних сил України загинули внаслідок бойових дій на Донбасі протягом 2020 року.

    Про це повідомило Міністерство оборони у відповідь на запит Радіо Свобода.

    «Кількість військовослужбовців ЗС України, які загинули за період проведення бойових дій під час ООС з початку 2020 року, становить 50 осіб. Кількість військовослужбовців ЗС України, які отримали поранення за період проведення бойових дій під час ООС з початку 2020 року, становить 339 осіб», – йдеться у документі, підписаному начальником Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ Богданом Сеником.

    З інших причин, окрім бойових, під Операції Об’єднаних сил протягом 2020 року померли 79 українських військових, додають у міністерстві.

    Загалом, за даними Міноборони, у ході проведення спершу антитерористичної операції, згодом – ООС проти російських гібридних сил на Донбасі з 2014 року загинули 2 665 військових Збройних сил України, поранено 10 152. Кількість «інших загиблих (померлих)» військових ЗСУ, за заявою відомства, становить 1 168 людей.

    Як повідомлялося, російські найманці продовжують блокувати роботу п'яти КПВВ на Донбасі.

    Також у Києві будуть знімати фільм про антитерористичну операцію на Донбасі.

    Нагадаємо, минулої доби окупанти шість разів порушили режим тиші, є поранений.

    Теги: бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ Міноборони КПВВ Операція Об’єднаних сил час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies