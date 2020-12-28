Україна направила ноту в ОБСЄ через поранення бійця
Стан здоров'я бійця задовільний, його госпіталізували
В результаті обстрілів на Донбасі отримав поранення український військовий. Українська делегація в ТКГ направила ноту в ОБСЄ.
Про це повідомляє пресслужба делегації.
Наразі стан здоров'я бійця задовільний, його госпіталізували.
«Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено «режим тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за вчора в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано шість випадків порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків.
Між іншим, тиждень тому Печерський райсуд Києва задовольнив скаргу батька загиблого під Зайцевим морпіха Ярослава Журавля і зобов'язав Державне бюро розслідувань почати провадження про вчинення президентом Володимиром Зеленським дій, внаслідок яких бійця не вдалося врятувати.