  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україна направила ноту в ОБСЄ через поранення бійця

    • Розсилка
    <span>Один український захисник поранений під час обстрілу бойовиків&nbsp;</span> - Україна направила ноту в ОБСЄ через поранення бійця
    Один український захисник поранений під час обстрілу бойовиків 
    Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

    Стан здоров'я бійця задовільний, його госпіталізували

    В результаті обстрілів на Донбасі отримав поранення український військовий. Українська делегація в ТКГ направила ноту в ОБСЄ.

    Про це повідомляє пресслужба делегації.

    Наразі стан здоров'я бійця задовільний, його госпіталізували.

    «Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено «режим тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, за вчора в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано шість випадків порушення перемир'я з боку проросійських бойовиків.

    Між іншим, тиждень тому Печерський райсуд Києва задовольнив скаргу батька загиблого під Зайцевим морпіха Ярослава Журавля і зобов'язав Державне бюро розслідувань почати провадження про вчинення президентом Володимиром Зеленським дій, внаслідок яких бійця не вдалося врятувати. 

     

    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies