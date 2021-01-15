Окупанти на Донбасі обстрілювали українських бійців з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів

Бойових втрат на цю годину серед особового складу Об’єднаних сил немає

Бойовики обстрілювали українських бійців біля Талалаївки, Гнутового та Південного

Окупанти на Донбасі протягом поточної доби, 15 січня, чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що у районі оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу населених пунктів Талаківка та Гнутове збройні формування РФ декілька разів відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

«Цієї доби російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню і в районі оперативно-тактичного угруповання «Північ», де неподалік Південного вели вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї», ─ йдеться у повідомленні.

У штабі наголосили, що про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

«Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає», ─ інформують у пресцентрі.

Також у штабі ООС повідомили, що сьогодні сапери ДСНС розмінували більше п’яти гектарів території та передали на знищення 63 вибухонебезпечних предмети.

Як повідомлялося, російські найманці продовжують блокувати роботу п'яти КПВВ на Донбасі.

Також у Києві будуть знімати фільм про антитерористичну операцію на Донбасі.

Нагадаємо, минулої доби окупанти шість разів порушили режим тиші, є поранений.