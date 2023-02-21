Україна отримає від США рідкісні БМП

Bradley – це машина наведення високоточного озброєння і розвідки

Сполучені Штати Америки передадуть Україні у новому пакеті військової допомоги особливі бойові машини піхоти Bradley. Вони здатні вести далекобійний високоточний вогонь. Про це повідомляє Defence Express.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Bradley досить рідкісна машина навіть для армії США порівняно з усіма іншими версіями Бредлі. Є інформація, що всього їх було випущено тільки 55 одиниць. Йдеться про Bradley Fire Support Team Vehicle з індексом М7, скорочена назва – BFIST.

Це не просто БМП, а машина наведення високоточного озброєння і розвідки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 20 лютого під час візиту до Києва президент США Джо Байден оголосив новий пакет військової допомоги для України. Загальна сума підтримки оцінюється майже в 500 мільйонів доларів.

Зокрема, у пакет допомоги увійшли: додаткові боєприпаси для реактивної системи залпового вогню Himars; артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів; мінометні снаряди калібру 120 міліметрів; чотири радіолокаційні системи; додаткові ПТРК Javelin і підривні снаряди до них; бойові машини піхоти Bradley; близько 2000 протитанкових ракет; протипіхотні міни Claymore.