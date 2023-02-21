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Україна отримає від США рідкісні БМП

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна отримає від США рідкісні БМП
фото з відкритих джерел

Bradley – це машина наведення високоточного озброєння і розвідки

Сполучені Штати Америки передадуть Україні у новому пакеті військової допомоги особливі бойові машини піхоти Bradley. Вони здатні вести далекобійний високоточний вогонь. Про це повідомляє Defence Express.

Bradley досить рідкісна машина навіть для армії США порівняно з усіма іншими версіями Бредлі. Є інформація, що всього їх було випущено тільки 55 одиниць.  Йдеться про Bradley Fire Support Team Vehicle з індексом М7, скорочена назва – BFIST.

Це не просто БМП, а машина наведення високоточного озброєння і розвідки.

Нагадаємо, 20 лютого під час візиту до Києва президент США Джо Байден оголосив новий пакет військової допомоги для України. Загальна сума підтримки оцінюється майже в 500 мільйонів доларів.

Зокрема, у пакет допомоги увійшли: додаткові боєприпаси для реактивної системи залпового вогню Himars; артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів; мінометні снаряди калібру 120 міліметрів; чотири радіолокаційні системи; додаткові ПТРК Javelin і підривні снаряди до них; бойові машини піхоти Bradley; близько 2000 протитанкових ракет; протипіхотні міни Claymore.

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Теги: США машини військова техніка боєприпаси президент озброєння

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