Україна отримає від США рідкісні БМП
Bradley – це машина наведення високоточного озброєння і розвідки
Сполучені Штати Америки передадуть Україні у новому пакеті військової допомоги особливі бойові машини піхоти Bradley. Вони здатні вести далекобійний високоточний вогонь. Про це повідомляє Defence Express.
Bradley досить рідкісна машина навіть для армії США порівняно з усіма іншими версіями Бредлі. Є інформація, що всього їх було випущено тільки 55 одиниць. Йдеться про Bradley Fire Support Team Vehicle з індексом М7, скорочена назва – BFIST.
Це не просто БМП, а машина наведення високоточного озброєння і розвідки.
Нагадаємо, 20 лютого під час візиту до Києва президент США Джо Байден оголосив новий пакет військової допомоги для України. Загальна сума підтримки оцінюється майже в 500 мільйонів доларів.
Зокрема, у пакет допомоги увійшли: додаткові боєприпаси для реактивної системи залпового вогню Himars; артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів; мінометні снаряди калібру 120 міліметрів; чотири радіолокаційні системи; додаткові ПТРК Javelin і підривні снаряди до них; бойові машини піхоти Bradley; близько 2000 протитанкових ракет; протипіхотні міни Claymore.
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