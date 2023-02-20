Байден анонсував новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде
США разом із 50 країнами-партнерами передадуть Україні понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисячу артилерійських систем
Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні від США вартістю $500 млн. Він буде включати боєприпаси та засоби для захисту неба над Україною. Про Байден заявив під час брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.
«Анонсований сьогодні пакет включає боєприпаси для HIMARS та гаубиць, більше Javelin, протитанкові системи, системи повітряного спостереження, щоб захистити український народ від бомбардувань», - сказав американський лідер.
США разом із 50 країнами-партнерами передадуть Україні понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисячу артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів.
Байден також перерахував зобов'язання щодо постачання озброєнь в Україну: понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисяча артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів тощо.
«Пізніше цього тижня ми оголосимо про додаткові санкції проти еліт та компаній, які намагаються ухилитися від російської військової машини або заповнити її», – додав президент США.
Також Байден заявив, що цього тижня США виділять мільярди бюджетної допомоги, щоб допомогти у забезпеченні базових послуг для українських громадян.
Нагадаємо, президент США Джо Байден сьогодні, 20 лютого, прибув з неоголошеним візитом до Києва. Він вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та вшанував пам'ять Герої Небесної сотні на Михайлівській площі.
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