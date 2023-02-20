Перший візит президента США за 15 років. Зустріч Байдена та Зеленського у деталях

Байден заявив у Києві, що загарбницька війна Путіна йде до поразки

Сьогодні, 20 лютого, президент США Джо Байден прибув у Київ з неанонсованим візитом. Це перший візит президента США в Україну після 2008 року, коли Київ відвідав Джордж Буш-молодший.

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Джо Байден зустрівся з Володимиром Зеленським, разом з президентом України відвідав центр Києва і вшанував пам’ять загиблих українських героїв під час повітряної тривоги в столиці. Крім того, Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні.

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Президенти України і США провели переговори у форматі тет-а-тет, а також у розширеному складі делегацій.

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Зеленський назвав візит Байдена найважливішим за всю історію відносин

За словами глави держави, він провів «змістовні переговори» з президентом США, а результати цього візиту, безумовно, будуть відчутними на полі бою.

За словами президента, Україну чекає дуже важкий період, але вона досягне «історичних досягнень» за допомогою США та решті країн-партнерів. «Сьогоднішні переговори були дуже плідними, дуже важливими і дуже вирішальними...результати обов’язково вплинуть на поле бою», – зазначив Зеленський.

ЗМІ розкрили подробиці мандрівки Байдена до України

The New York Times повідомило, що президент США Джо Байден прибув до Києва потягом. Подорож американського лідера трималася в секреті до останнього.

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Байден назвав війну, яку розв’язала Росія на території Україні стала найбільшим наземним збройним конфліктом в Європі за останні три чверті століття. Водночас немає сумніву у тому, що українці й надалі здобуватимуть перемоги на полі битви.

Байден анонсував новий пакет допомоги Україні та подальшу підтримку

Президент Джо Байден оголосив про виділення пів мільярда доларів додаткової допомоги Україні під час несподіваного візиту до України в понеділок. Про це він сказав під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Байдена, пакет допомоги міститиме більше військового обладнання, зокрема артилерійські боєприпаси, переносні протитанкові комплекси Javelin і гаубиці.

Президент США Джо Байден заявив у понеділок з Києва, що через рік після вторгнення в Україну загарбницька війна Путіна прямує до поразки.

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Міністр Кулеба прокоментував візит Байдена до Києва

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що президенти США та України обоє задоволені візитом і його можна називати перемогою та чітким сигналом для Кремля.

Кулеба назвав візит історичним та зазначив, що це перемога України.

«Скажу так: обидва президенти задоволені розмовою. Атмосфера – максимально довірлива і душевна. Цей візит є перемогою українського народу і президента Зеленського. Він здійснений всупереч всьому заради перемоги України і всього вільного світу. Чіткий сигнал на болота – вас ніхто не боїться!» – наголосив Дмитро Кулеба.

Реакція Росії

Росіяни відразу відреагували на візит президента США до України в соціальних мережах. Кремлівські пропагандисти вже назвали визіт Байдена до Києва «демонстративним приниженням Росії».

Ім'я Джо Байдена з’явилося на Алеї сміливості в Києві

У Києві на Алеї сміливості з’явилася дошка присвячена президенту США Джо Байдену.

Пам’ятну плиту було встановлено на знак підтримки США України від початку повномасштабного вторгнення.