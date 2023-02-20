Байден приїхав! Кому і які сигнали послав президент США

«Американські спецслужби такі візити зазвичай не дозволяють»

Напередодні річниці початку повномасштабної війни усі гадають, що ж таке оголосить російський диктатор у своїй промові завтра, 21 лютого. Але напередодні сталася подія, що добре зіпсувала настрої у Москві та відсунула тему промови Путіна на задній план.

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До Києва, у День пам’яті героїв Майдану, несподівано завітав головний ворог нинішнього кремлівського режиму – президент США Джо Байден. Чутки про цей візит в адміністрації американського президента до останнього заперечували. Він став своєрідною увертюрою до давно анонсованого вояжу американського президента до Польщі, де у планах Байдена – оголошення промови, присвяченої роковинам війни. Причому ця увертюра наразі має вигляд навіть ефектніший ніж те, чому вона передувала.

Київ дізнався про гостя у заторах

Першими підготовку до історичного візиту відчули на собі кияни – через безпрецедентні заходи безпеки та перекриття доріг столиця буквально стала у пробках. Люди просто залишали свої автівки та йшли пішки.

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Кияни у соцмережах зранку ділилися фото кілометрових заторів у столиці Фото з відкритих джерел

Окрім центральних районів Києва, рух був також обмежений на шляху до посольства США. Це дало ґрунт для розмов, що очікується приїзд одного з ключових штатівських політиків, аж до самого голови держави. На тлі цих чуток на кордоні Польщі та України кружляв військовий літак ВПС США.

На українсько-польському кордоні напередодні візиту Джо Байдена кружляв американський літак

Інтриги додали і в українському МЗС, яке анонсувало сюрприз у вигляді «присутності наших важливих, головних партнерів у Києві». Глава відомства Дмитро Кулеба через це відклав зустріч з європейськими колегами у Брюсселі, де планувалася його зустріч з головним дипломатом ЄС і генсеком НАТО.

Раніше лунали обережні припущення, що Байден підтримає Україну у ці символічні дні не тільки заочно. Наприклад, вважалася ймовірною зустріч двох президентів у Варшаві. Але американський президент сам завітав до України – третій раз за історію і вперше за 15 років, відколи до Києва прилітав Джордж Буш. Ані Барак Обама, ані Дональд Трамп до України так і не доїхали. Джо Байден до свого президентства був одним з найчастіших гостей на українській землі, коли працював віцепрезидентом в адміністрації Обами. Держсекретар Ентоні Блінкен за часів президентства Байдена приїздив до України двічі. Із Зеленським нинішній американський президент востаннє зустрічався наприкінці минулого року, але на своїй території.

За інформацією американської преси, Байден залишив Вашингтон без попередження у неділю о 4:15 ранку після того, як повечеряв з дружиною у ресторані у суботу ввечері, 18 лютого. З ним полетіли кілька репортерів, яким було заборонено зливати будь-яку інформацію. Добравшись літаком до Польщі, президент повторив шлях інших західних лідерів – пересів у потяг, яким доїхав до України. Поїздка зайняла близько 10 годин. При цьому офіційні особи, зокрема, представник Радбезу Джон Кірбі, до останнього заперечували будь-які плани патрона щодо поїздки до України. Питанню безпеки у цих умовах приділялася надзвичайна увага. У результаті першу інформацію про те, що Байден у Києві, розповсюдили блогери та журналісти, але дуже швидко надійшло й офіційне підтвердження. З’явилися перші спільні фотографії Байдена у краватці у жовто-блакитну смужку та його українського колеги Володимира Зеленського, який не зрадив звичному мілітарі-стайлу.

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Джо Байден зустрівся з Володимиром Зеленським та першою леді біля Маріїнського палацу Фото: Офіс президента

Символічно, що президент США розпочав свій візит, вшанувавши пам'ять загиблих захисників України під звуки вже такої звичної для киян повітряної тривоги (цього разу через зліт російського МІГа).

Президент США вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні Фото: Офіс президента

Вже під час прогулянок Байдена Києвом Білий дім нарешті перервав мовчанку і розмістив заяву президента щодо візиту в Україну: «Сьогодні, коли світ готується відзначити першу річницю брутального вторгнення Росії в Україну, я перебуваю у Києві, щоби зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну та незмінну відданість демократії, суверенітету і територіальній цілісності України. Коли Путін розпочав своє вторгнення майже рік тому, він думав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе пересилити нас. Але він глибоко помилявся».

Байден пообіцяв, що під час зустрічі оголосить про постачання критично важливого військового обладнання, і цього ж тижня Штати оголосять про додаткові санкції проти еліт і компаній, які підтримують російську військову машину.

Зеленський привітав високого гостя і назвав його приїзд важливим для всіх українців проявом підтримки. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також намагався бути на перших ролях під час історичної зустрічі та висловив надію, що тепер усі питання, у тому числі й підвішені, вирішуватимуться швидше.

Які обіцянки привіз Байден

Від спільного брифінгу двох президентів сенсацій ніхто вже не очікував. Якщо проривних домовленостей і було досягнуто, то вони залишаються у таємниці.

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Зеленський назвав візит американського колеги найважливішим за всю історію українсько-американських відносин, бо він припав саме на той найскладніший період, коли наша держава б'ється за свою свободу та свободу усіх людей вільного світу. Щодо конкретних наслідків перемовин український президент пообіцяв, що вони будуть відчутними у зміцненні оборонних можливостей України і вплинуть на ситуацію на полі бою. Зокрема, між президентами обговорювалось питання постачання далекобійної зброї.

Байден анонсував новий пакет допомоги Україні вартістю $500 млн, який включатиме боєприпаси для Himars та гаубиць, протитанкові системи, системи повітряного спостереження. Це на додачу до зобов'язань щодо постачання в Україну понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисячі артилерійських систем та понад двох млн артснарядів.

При цьому Байден попередив, що на Україну можуть чекати важкі роки, адже Путін намагається стерти нашу країну з карти світу. Але підкреслив, що всі ці зусилля марні, Росія йде до поразки, її ізольована економіка падає, у той час, як Захід підтримуватиме Україну, скільки буде потрібно. Занурився американський президент і у неприємні спогади: «Була пізня ніч у Вашингтоні та ранній ранок у Києві. Російські літаки були у повітрі, танки переїжджали через ваш кордон, ви сказали мені, що чуєте звуки вибухів. Я запитав вас: що я можу для вас зробити? Чим можу допомогти? І пам'ятаю, що ви мені сказали: зберіть лідерів світу, попросіть їх допомогти Україні». Байден зізнався, що тоді багато хто очікував захоплення Києва і падіння України, але тепер весь світ стоїть за неї.

На Алеї сміливості відкрили знак, присвячений історичному візиту Байдена, і президент США, провівши в Україні пів дня, повернувся до Польщі.

Відтепер Байдену присвячена іменна табличка на Алеї сміливості. Сміливості президенту США точно не займати Фото: Офіс президента

Навряд чи від цього візиту слід очікувати ще якихось офіційних заяв. Але його символізм вартий десятка підписаних меморандумів.

Цими ж днями проходить візит голови МЗС Китаю Вана Ї до Москви, присвячений «поглибленому обміну думками з російською стороною щодо розвитку відносин КНР і РФ на новому етапі, а також щодо гострих міжнародних і регіональних питань, які становлять взаємний інтерес». Є серйозні підозри, що Китай планує перейти від сьогоднішньої своєї відносно нейтральної позиції щодо російсько-української війни до відкритої підтримки Росії, яка полягатиме, зокрема, у наданні їй зброї. Вашингтон вже недвозначно попередив Пекін, що це підійме градус ескалації в американсько-китайських відносинах до нових висот.

«Байден продемонстрував, що він персонально на боці України»

Вже після того, як Байден залишив Україну, від американської сторони почали з’являтися деякі залуштункові подробиці. Так, радник з нацбезпеки Джейк Салліван розповів, що президенти встигли поговорити про потреби України в енергетиці, інфраструктурі, економічній підтримці, гуманітарні потреби, майбутню сесію Генеральної Асамблеї ООН щодо України та українську формулу миру.

Також Салліван назвав цю поїздку безпрецедентною з безпекової точки зору, бо американський лідер вперше відвідав столицю країни під час війни, де американські військові не контролюють критично важливу інфраструктуру. Як більш безпечний варіант для зустрічі президентів розглядався Львів, але для Байдена було принциповим відвідати саме столицю.

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Водночас, поки російські канали істерикували через сам факт візиту Байдена у Київ, стало відомо, що незадовго до нього відбулася певна комунікація з Москвою, якій було повідомлено про відповідні плани за кілька годин до виїзду.

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін (2014-2019 рр.) впевнений, що візит Байдена планувався давно, питання були лише щодо конкретних дат та формату.

«Свідомо лунали меседжі, що така можливість розглядається, але є проблеми безпекового характеру, – повідомив «Главкому» Клімкін. – Було абсолютно очевидно, що Байден має приїхати напередодні річниці вторгнення. І я би не ставив питання – символічний це візит чи ні. Під час війни такі візити відіграють більшу роль, ніж якісь формальні довгі переговори. Особливо якщо вони відбуваються напередодні річниці вторгнення та ще й коли китаєць у Москві, хай це і третій рівень. Це означає, що Сполучені Штати нічого не змінили у плані своєї стратегії підтримки України та розглядають її як партнера та союзника. Хай це і звучить як гасло, але під час візиту Байдена це багато що значить».

Очільник МЗС України у 2007-2009 рр. Володимир Огризко вважає, що Байден чітко вказав Путіну: той може про свої плани на Україну забути, адже Захід буде справді непохитним у цьому питанні.

«Знаючи, як такі візити готуються, скажу вам чесно, що був здивований – зазвичай служби безпеки президента США їх реально не дозволяють. Тобто це було особисте рішення Байдена, всупереч всьому, що йому радили. Байден продемонстрував, що він персонально на боці України. Це серйозний сигнал не лише Путіну, а й Макрону, який продовжує мріяти про якісь переговори, Шольцу та іншим, – зазначив Огризко у коментарі «Главкому». – Думаю, озвучено далеко не все, про що домовлено, але між рядків читається, що ракети дальністю на 300 км у нас дуже скоро будуть. Це, на мою думку, зараз навіть є більш важливим, ніж літаки».

А поки на спічрайтерів Володимира Путіна чекає безсонна ніч у переписуванні його завтрашнього «тріумфального» звернення…

Павло Вуєць, «Главком»