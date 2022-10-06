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Україна підписала з Німеччиною контракт на постачання новітніх систем ППО

Юрій Лящук
glavcom.ua
Україна підписала з Німеччиною контракт на постачання новітніх систем ППО
Система зможе захистити велике місто України
фото з відкритих джерел

Сума контракту на постачання в Україну систем ППО IRIS-T сягнула понад €0,5 млрд

Україна підписала з ФРН контракт на постачання Києву надсучасних систем протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T. Про це 5 жовтня в ефірі національного телемарафону, який транслювали в YouTube каналу «Рада», повідомив Андрій Мельник, який покидає восени посаду посла України в Німеччині.

«Сьогодні я хотів би з радістю повідомити… новину. Ми буквально щойно підписали контракт на постачання до України нових систем протиповітряної оборони IRIS-T. Сума контракту – понад €0,5 млрд, – сказав Мельник. – Ми вдячні уряду Німеччини за те, що нам удалося переконати їх допомогти з фінансуванням – не лише з дозволом, не лише із супроводженням, навчанням нашого персоналу».

За словами Мельника, таких надсучасних систем ППО немає не лише у бундесвері – «це найновіша система, яка може захистити велике місто, як Київ і околиці».

«Ті три системи, про які йдеться зараз, будуть надходити покроково, починаючи з початку наступного року. Але це теж важливо, адже коли росіяни знатимуть, що ці системи будуть у нас, коли вони розумітимуть, що не тільки одне місто… буде захищене, то в такий спосіб нашим людям буде спатися набагато спокійніше», – наголосив дипломат.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент держави-агресорки Росії Володимир Путін має намір продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення за допомогою ядерного випробування на кордонах України. Про це повідомляла британська газета Times з посиланням на військові джерела.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. 

30 вересня  Путін вчергове натякнув на можливість застосування ядерної зброї. Він нагадав, що США застосовували ядерну зброю проти Японії під час Другої світової війни, зазначивши, що цим вони «створили прецедент». Про це Путін сказав у своїй промові в Кремлі.

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Теги: війна зброя Україна Німеччина росія

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