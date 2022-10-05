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Резніков показав осінній наступ ЗСУ день за днем (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Резніков показав осінній наступ ЗСУ день за днем (відео)
Резніков показав результати осіннього наступу
фото з відкритих джерел

Резніков оприлюднив карту, на які наглядно показано, як Збройні сили звільняють від окупантів українські території

Міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив відео, яке демонструє динаміку звільнення українських територій від російських окупантів.

«Осінній наступ ЗСУ день за днем. Поки «російський парламент» п’яніє від марних спроб анексії, наші солдати продовжують рух вперед. Це найкраща відповідь на будь-які «референдуми», «укази», «договори» та пафосні промови», – написав він у твіттері.

Нагадаємо, раніше Зеленський показав, що окупанти лишили після себе у Лимані (фото).

До слова, українські захисники сьогодні офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом Донецької області. Про звільнення Лимана стало відомо 2 жовтня.

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Теги: Олексій Резніков парламент наступ звільнення відео

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