Україна повернула тіла ще 38 полеглих героїв

Загалом від початку роботи Офісу уповноваженого вдалося повернути 663 тіла

Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції

Україна повернула додому 38 тіл полеглих героїв, які віддали свої життя за Україну. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 38 захисників», – ідеться в повідомленні.

Операція проводилась за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України.

У відомстві наголосили, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Загалом від початку роботи Офісу уповноваженого вдалося повернути 663 тіла.

Нагадаємо, триває 258-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ Донецької області та Білогорівка на Луганщині.