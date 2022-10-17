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Обійми та сльози радості: зворушливі кадри повернення українок з полону

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Обійми та сльози радості: зворушливі кадри повернення українок з полону
Україна провела обмін полоненими: звільнено 108 жінок
фото: Офіс президента

Жінок зустрічали їхні близькі, ніхто не міг стримати емоцій

В Україні відбувся перший цілковито жіночий обмін. Додому 17 жовтня повернули 108 українок. Відповідні фото опублікував Офіс президента.

Вдалось звільнити 37 евакуйованих з «Азовсталі», 11 офіцерок, 85 – рядових та сержанток, а ще 12 цивільних.

Жінок зустрічали їхні близькі, ніхто не міг стримати емоцій. Дівчата обіймали рідних та зі сльозами радості дзвонили додому.

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Нагадаємо, 11 жовтня Україна повернула з російського полону 32 воїнів і тіло полеглого ізраїльтянина Дмитра Фіалки.

До слова, 21 вересня відбувся обмін полоненими. Із 215 бранців, яких врятували з російського полону, безпосередньо 200 захисників обміняли на Віктора Медведчука, якому раніше було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (розграбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що з російського полону повернулися уже понад 800 осіб

11 жовтня в Україну повернули тіла 62 полеглих бійців, серед них і загиблі під час російського теракту в колонії в Оленівці.

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Теги: знущання Додому зрада Україна реабілітація

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