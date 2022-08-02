Теракт в Оленівці: Росія назвала умову повернення тіл українських захисників

Україна поки не отримала відповіді на запитання про те, скільки саме часу знадобиться окупантам для «розслідування»

Рашисти готові повернути тіла вбитих в Оленівці українських військовополонених, але після закінчення «розслідування». Про це під час всеукраїнського телемарафону заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Ми отримали сигнал, що вони готові повернути тіла наших героїв, але після закінчення «розслідування», – розповів він.

За словами уповноваженого, Україна поки не отримала відповіді на запитання про те, скільки саме часу знадобиться окупантам для «розслідування».

Як повідомлялося, українських полонених у колонії в Оленівці вбили термобаричною зброєю. Це попередні висновки декількох міжнародних експертів. Відповідну заяву зробив генпрокурор Андрій Костін під час телемарафону.

Нагадаємо, 29 липня окупанти здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися в тому числі і українські полонені.

До відома, супутникові фото колонії у Оленівці, зроблені компанією Maxar Technologies, продемонстрували масштаби руйнувань після імовірного обстрілу території, де перебували українські полонені. Знімки об’єкту, зроблені до та після трагедії.