Україна провела обмін полоненими. Десять військових повернулися додому

Додому повернулися один офіцер та дев’ять рядових і сержантів

Рашисти повернули тіло американського добровольця, який воював за Україну і загинув у бою з окупантами

Відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула десятьох військовослужбовців. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Вдалося повернути додому 10 українських військовослужбовців. Серед них є один офіцер та дев’ять рядових і сержантів», – йдеться в повідомленні.

Також було передано тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з окупантами.

«Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Продовжуємо працювати поки не повернемо додому всіх наших», – додав Єрмак.

Раніше повідомлялося, що підозрюваного у державній зраді президента промислового гіганта «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва можуть обміняти на українських військовополонених, яких утримують російські окупанти.

Нагадаємо, триває 245 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.