Банкова допускає обмін Богуслаєва на українських полонених

На даний момент ухвалених рішень про обмін немає

Подоляк: «Ми, якщо потрібно, все зробимо для того, щоб забрати реальних громадян України»

Підозрюваного у державній зраді президента промислового гіганта «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва можуть обміняти на українських військовополонених, яких утримують російські окупанти. Про це заявив радника глолови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі «Настоящего времени».

«Ми, якщо потрібно, все зробимо для того, щоб забрати реальних громадян України, не ось цих фіктивних ряджених, скажімо так, червоних директорів, а реальних громадян. Робитимемо все, що завгодно. І ці суб'єкти можуть потрапити теж в обмінний список», – сказав Подоляк.

Він навів приклад обміну 215 українських полонених на Віктора Медведчука. «По Медведчуку, ви бачите, використали суб'єкт: віддали, отримали всі дані, всі свідчення, віддали – займайтеся там своїм Медведчуком. Забрали своїх класних хлопців. Я сподіваюся, що ми будемо використовувати будь-яку можливість, будь-яких людей, особливо громадян Росії, для того щоб забрати своїх пацанів», – додав він.

При цьому на даний момент ухвалених рішень немає.

Нагадаємо, за клопотанням Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора Шевченківський районний суд обрав міру запобіжного заходу для президента компанії «Мотор Січ» В'ячеславу Богуслаєву вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 22 жовтня, як ексклюзивно повідомили «Главкому» джерела у СБУ, директора одного із найбільших запорізьких підприємств В'ячеслава Богуслаєва затримали силовики.

Згодом Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ «Мотор Січ», які підтверджують його співробітництво з ворогом.

У ЗМІ з'явилася інформація, що президент корпорації «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв, якого підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору, має російське громадянство з 2000 року.