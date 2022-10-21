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Після обміну полоненими знову пішов воювати: ЗСУ знищили непосидючого окупанта (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Після обміну полоненими знову пішов воювати: ЗСУ знищили непосидючого окупанта (фото)
Окупант повернувся на війну в Україну та загинув
фото: скріншот з відео

Російський окупант Натан Касаткін повернувся на війну в Україну та загинув

В Україні було ліквідовано російського окупанта Касаткіна Натана Юрійовича. Він здався у полон на самому початку повномасштабного вторгнення РФ, а потім був обміняний на українських воїнів, пише obozrevatel.com.

Незабаром Касаткін повернувся на війну в Україну та загинув. Інформація про його ліквідацію поширилася в російських соцмережах у п'ятницю, 21 жовтня.

«Російський військовий Натан Касаткін, який потрапив у полон у перші дні війни (фігурував на відомому відео, де називав Путіна х***ом), потім був звільнений за обміном, але чомусь вирішив знову повернутися в Україну. Кінець виявився трохи передбачуваним», – прокоментував український журналіст Денис Казанський.

Після обміну полоненими знову пішов воювати: ЗСУ знищили непосидючого окупанта (фото) фото 1

Касаткін був єфрейтором, служив у 11-й десантно-штурмовій бригаді 3-ї десантно-штурмової роти (в/ч 32364, Республіка Бурятія, місто Улан-Уде).

Касаткін у полоні:

Раніше стало відомо, скільки танків втрачає Росія при контрнаступах ЗСУ.

Як відомо, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

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Теги: окупанти втрати росія війна

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