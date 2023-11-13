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Україна створила універсальний наземний дрон «Довбуш»: чим він допоможе ЗСУ (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна створила універсальний наземний дрон «Довбуш»: чим він допоможе ЗСУ (відео)
БПЛА «Довбуш» виконує усі основні задачі для допомоги штурмовим підрозділам ЗСУ
фото: скрін із відео

Дроном можна підвозити снаряди та евакуювати поранених

Українські розробники створили наземний колісний дрон «Довбуш». Це універсальний модуль, який може транспортувати і поранених, і боєкомплекти, а також проводити розмінування та навпаки – при потребі заміновувати територію. Про це повідомив співзасновник monobank і розробник Володимир Яценко в ефірі телемарафону.

Яценко наголосив, що контрнаступу українських сил не вистачає наземних дронів, які відіграють важливу роль в сучасній війні, адже вони легші й менш вразливі порівняно з важкою військовою технікою, такою як танки та БТР. Тому його команда націлено працювала саме на розробку такого дрону.

Головна перевага безпілотника «Довбуш» в тому, що він низький, малопомітний та легкий – на його вагу не реагує протитанкова міна. Дрон має захист від стрілецької зброї, і так просто його вразити не вдасться.

«Довбуш» тягне за собою спеціальне обладнання і за один прохід може розмінувати смугу довжиною 100 м і шириною близько 5 м, і таким чином може прорубувати проходи в мінних полях, які облаштував ворог.

Також цим дроном можна підвозити снаряди та евакуювати поранених.

Таким чином БПЛА «Довбуш» виконує усі основні задачі для допомоги штурмовим підрозділам ЗСУ.

Щодо вартості, то такий одиничний екземпляр дрона коштує приблизно 350 тис. грн, але при масовому виробництві його ціна може скласти і 300 тис. грн.

Нагадаємо, триває 628-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав сім ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у місті Харків.

Теги: безпілотник війна ЗСУ

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