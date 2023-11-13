Україна створила універсальний наземний дрон «Довбуш»: чим він допоможе ЗСУ (відео)

Дроном можна підвозити снаряди та евакуювати поранених

Українські розробники створили наземний колісний дрон «Довбуш». Це універсальний модуль, який може транспортувати і поранених, і боєкомплекти, а також проводити розмінування та навпаки – при потребі заміновувати територію. Про це повідомив співзасновник monobank і розробник Володимир Яценко в ефірі телемарафону.

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Яценко наголосив, що контрнаступу українських сил не вистачає наземних дронів, які відіграють важливу роль в сучасній війні, адже вони легші й менш вразливі порівняно з важкою військовою технікою, такою як танки та БТР. Тому його команда націлено працювала саме на розробку такого дрону.

Головна перевага безпілотника «Довбуш» в тому, що він низький, малопомітний та легкий – на його вагу не реагує протитанкова міна. Дрон має захист від стрілецької зброї, і так просто його вразити не вдасться.

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«Довбуш» тягне за собою спеціальне обладнання і за один прохід може розмінувати смугу довжиною 100 м і шириною близько 5 м, і таким чином може прорубувати проходи в мінних полях, які облаштував ворог.

Також цим дроном можна підвозити снаряди та евакуювати поранених.

Таким чином БПЛА «Довбуш» виконує усі основні задачі для допомоги штурмовим підрозділам ЗСУ.

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Щодо вартості, то такий одиничний екземпляр дрона коштує приблизно 350 тис. грн, але при масовому виробництві його ціна може скласти і 300 тис. грн.

Нагадаємо, триває 628-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав сім ракетних та 34 авіаційних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах у місті Харків.