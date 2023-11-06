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Україна розпочала серійне виробництво аналога безпілотника «Шахед»

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Україна розпочала серійне виробництво аналога безпілотника «Шахед»
Деякі вітчизняні розробки є потужнішими за іранські дрони-камікадзе
фото з відкритих джерел

Рекордна дальність польоту українського дрона становить 1000 км

В Україні стартувало серійне виробництво вітчизняного аналога дронів-камікадзе «Шахед», які активно використовує РФ. Сили оборони їх вже замовляють, розповів голова Укроборонпрому Герман Сметанін в інтерв'ю Економічній правді.

«Де саме я розповідати не буду з міркувань безпеки. Головне, що вони літають і вибухають, а Сили оборони їх замовляють. Це ж чудово!» – заявив він.

На питання, чи є цей безпілотник аналогом іранського Shahed, Сметанін зазначив, що в Україні багато державних та приватних виробників, а деякі розробки є потужнішими.

«У нас є аналог шахеда, а є й більш потужні моделі, бо шахеди так далеко не літають. Ми зараз зосередились на виробництві більш складних та дорогих проєктів з високими характеристиками», – розповів голова Укроборонпрому.

За його словами, рекорд за дальністю бойового вильоту українських безпілотників становить приблизно 1000 кілометрів. Крім того, він наголосив на високій потребі FPV-дронів. зараз потрібно дуже багато.

Герман Сметанін підкреслив, що компанія допомагає приватним фірмам масштабувати їхні розробки, підписані ліцензійні угоди з трьома великими компаніями на виробництво. Він додав, що є люди, приміщення, завозяться компоненти та відбувається виробництво дронів.

Нагадаємо, в Україні розробили комплекс радіоелектронної боротьби Piranha AVD 360, який допоможе ефективніше захищати бронетехніку та особовий склад ЗСУ від ворожих дронів.

Теги: Укроборонпром Герман Сметанін безпілотник

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