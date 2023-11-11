ЗСУ отримають новий український безпілотник з масою переваг (фото)

На озброєння ЗСУ Leleka LR стане приблизно за місяць

Виробник безпілотного авіакомплексу Leleka-100, компанія Deviro, показав новий розвідувальний безпілотник. Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Leleka LR (Long Range) – модифікована версія базового апарату, яку, з міркувань безпеки, виробляють та збирають в Чехії, україно-чеська компанія UAC.

Апарат може перебувати в повітрі до чотирьох годин, має стабільний канал зв’язку – до 90 кілометрів в режимі реального часу та здатен виконувати завдання під дією радіоелектронних завад.

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Характеристики:

Робоча висота – 1200-1500 м

Максимальна висота – 2000 м

Максимальна швидкість – 32 м/с

Крейсерська швидкість – 22 м/с

Розмах крил – 3 м

Злітна вага – 8,7 кг

Вага корисного навантаженння – 600 г

Однією з переваг нового комплексу є легкість перепідготовки екіпажів БПЛА.

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фото: Радіо Свобода

На озброєння ЗСУ Leleka LR стане приблизно за місяць.