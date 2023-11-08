ЗСУ знищили безпілотником зенітний ракетний комплекс «Тор» за понад $24 млн (відео)

За словами Стерненка, російський ЗРК «Тор» – це найдорожча знищена ціль за історію застосування FPV-дронів

Цього місяця 103-тя бригада ТРО вже атакувала один російський ЗРК «Тор»

Нещодавно військові із підрозділу «Крила до пекла» 103-ї львівської бригади на Купʼянському напрямку кількома FPV-дронами підпалили і знищили російський ЗРК «Тор». Про це повідомив активіст та волонтер Сергій Стерненко.

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За словами Стерненка, російський ЗРК «Тор» – це найдорожча знищена ціль за історію застосування FPV-дронів.

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«Вартість такого – від $24 млн і більше. Тобто понад 900 млн грн. А це щонайменше у чотири рази більше, аніж ми взагалі зібрали на майже 14 000 FPV за весь час», – додав волонтер.

Як наголосив волонтер, цього місяця 103-тя бригада ТРО вже атакувала один російський ЗРК «Тор», його вдалося «серйозно пошкодити, однак він втік».

Нагадаємо, в Україні стартувало серійне виробництво вітчизняного аналога дронів-камікадзе «Шахед», які активно використовує РФ. Сили оборони їх вже замовляють.

До слова, українські війська продовжували ведення наступальних дій на Бахмутському напрямку і просунулися. Повідомляється, що ЗСУ перетнули залізницю поблизу Андріївки.