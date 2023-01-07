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Україна ввела санкції проти російських артистів: хто потрапив до переліку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Україна ввела санкції проти російських артистів: хто потрапив до переліку
До санкційного списку потрапив співак Діма Білан
фото з відкритих джерел

Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Україна запровадила нові санкції проти низки російських артистів. Про це повідомляє Офіс президента.

Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження персональних санкцій проти низки росіян.

До списку осіб, проти яких запровадили обмеження, зокрема потрапили: 

  • Футбольний тренер Анатолій Тимощук (один із найтитулованіших українських футболістів, працює в клубі «Зеніт» із Санкт-Петербурга).
  • Телеведуча Жанна Бадоєва (вона розпочинала кар'єру на українському телебаченні, зараз працює на Першому каналі в Росії).
  • Співачка Лоліта Мілявська (вона народилася на Закарпатті, жила у Львові, працювала в Одесі, живе в Москві, після виступу в Криму у 2015 році їй було заборонено в'їзд до України).
  • Телеведучий Леонід Якубович.
  • Режисер Микита Міхалков.
  • Артист Євген Петросян (після Нового року в інтернеті розійшлося відео його жартів про війну з Україною).
  • Керівники державного інформаційного агентства «Росія сьогодні» Маргарита Симоньян та Дмитро Кисельов.
  • Актори Дмитро Дюжев, Дмитро Харатьян, Михайло Галустян.
  • Музиканти Дмитро Білан, Сергій Лазарєв, Олександр Панайотов, Лариса Доліна, Валерій Кіпелов, Ірина Аллегрова, Філіп Кіркорова, Стас П'єха, Лолі, Михайло Шуфутинський, Аніта Цой, Сергій Бобунець, Василь Вакуленко (Баста) та інші.

Усього у списку 119 осіб.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликало ввести санкції проти виробника заморожених і консервований овочів Bonduelle.

Напередодні нового року керівник Bonduelle у Росії Катерина Єлисеєва заявила, що вони відправили 10 тис. святкових коробок із консервованою кукурудзою та горошком загарбникам на передову та побажала їм швидкої перемоги.

Теги: санкції музикант Євген Петросян Маргарита Симоньян Білан лоліта мілявська Дана Борисова роман співак Офіс президента співачка артист актриса Володимир Зеленський телеведуча

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