Україна ввела санкції проти російських артистів: хто потрапив до переліку

Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Україна запровадила нові санкції проти низки російських артистів. Про це повідомляє Офіс президента.

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Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження персональних санкцій проти низки росіян.

До списку осіб, проти яких запровадили обмеження, зокрема потрапили:

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Футбольний тренер Анатолій Тимощук (один із найтитулованіших українських футболістів, працює в клубі «Зеніт» із Санкт-Петербурга).

Телеведуча Жанна Бадоєва (вона розпочинала кар'єру на українському телебаченні, зараз працює на Першому каналі в Росії).

Співачка Лоліта Мілявська (вона народилася на Закарпатті, жила у Львові, працювала в Одесі, живе в Москві, після виступу в Криму у 2015 році їй було заборонено в'їзд до України).

Телеведучий Леонід Якубович.

Режисер Микита Міхалков.

Артист Євген Петросян (після Нового року в інтернеті розійшлося відео його жартів про війну з Україною).

Керівники державного інформаційного агентства «Росія сьогодні» Маргарита Симоньян та Дмитро Кисельов.

Актори Дмитро Дюжев, Дмитро Харатьян, Михайло Галустян.

Музиканти Дмитро Білан, Сергій Лазарєв, Олександр Панайотов, Лариса Доліна, Валерій Кіпелов, Ірина Аллегрова, Філіп Кіркорова, Стас П'єха, Лолі, Михайло Шуфутинський, Аніта Цой, Сергій Бобунець, Василь Вакуленко (Баста) та інші.

Усього у списку 119 осіб.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликало ввести санкції проти виробника заморожених і консервований овочів Bonduelle.

Напередодні нового року керівник Bonduelle у Росії Катерина Єлисеєва заявила, що вони відправили 10 тис. святкових коробок із консервованою кукурудзою та горошком загарбникам на передову та побажала їм швидкої перемоги.