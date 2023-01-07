Україна ввела санкції проти російських артистів: хто потрапив до переліку
Зеленський ввів у дію рішення РНБО
Україна запровадила нові санкції проти низки російських артистів. Про це повідомляє Офіс президента.
Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження персональних санкцій проти низки росіян.
До списку осіб, проти яких запровадили обмеження, зокрема потрапили:
- Футбольний тренер Анатолій Тимощук (один із найтитулованіших українських футболістів, працює в клубі «Зеніт» із Санкт-Петербурга).
- Телеведуча Жанна Бадоєва (вона розпочинала кар'єру на українському телебаченні, зараз працює на Першому каналі в Росії).
- Співачка Лоліта Мілявська (вона народилася на Закарпатті, жила у Львові, працювала в Одесі, живе в Москві, після виступу в Криму у 2015 році їй було заборонено в'їзд до України).
- Телеведучий Леонід Якубович.
- Режисер Микита Міхалков.
- Артист Євген Петросян (після Нового року в інтернеті розійшлося відео його жартів про війну з Україною).
- Керівники державного інформаційного агентства «Росія сьогодні» Маргарита Симоньян та Дмитро Кисельов.
- Актори Дмитро Дюжев, Дмитро Харатьян, Михайло Галустян.
- Музиканти Дмитро Білан, Сергій Лазарєв, Олександр Панайотов, Лариса Доліна, Валерій Кіпелов, Ірина Аллегрова, Філіп Кіркорова, Стас П'єха, Лолі, Михайло Шуфутинський, Аніта Цой, Сергій Бобунець, Василь Вакуленко (Баста) та інші.
Усього у списку 119 осіб.
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликало ввести санкції проти виробника заморожених і консервований овочів Bonduelle.
Напередодні нового року керівник Bonduelle у Росії Катерина Єлисеєва заявила, що вони відправили 10 тис. святкових коробок із консервованою кукурудзою та горошком загарбникам на передову та побажала їм швидкої перемоги.
Коментарі — 0