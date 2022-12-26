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Мінекономіки закликає РНБО ввести санкції проти силовиків та представників ІТ-сектору Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мінекономіки закликає РНБО ввести санкції проти силовиків та представників ІТ-сектору Росії
фото: detector.media

Мінекономіки рекомендувало ввести санкції проти 1300 силовиків Росії

Міжвідомча робоча група з питань реалізації санкційної політики Міністерства економіки рекомендувала РНБО розглянути санкції проти представників силових органів Росії та представників ІТ-сектору. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Як пояснила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, Міжвідомча робоча група рекомендувала ввести санкції проти 1300 силовиків Росії, зокрема ФСБ, Служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, МВС та судової влади.

«Також рекомендовано направити до РНБО пропозиції санкцій проти понад 500 юридичних та фізичних осіб ІТ-сфери Росії. Це виробники програмного забезпечення чи обладнання, компанії та особи, пов’язані з соцмережами, різними платформами, які режим Путіна (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) використовує для пропаганди тощо», – зазначила Свириденко.

Також Міжвідомча робоча група розглянула питання щодо посилення ефекту санкційного тиску, зокрема:

  • віддзеркалення країнами-партнерами санкцій, ухвалених раніше Україною;
  • унеможливлення отримання російською федерацією та республікою білорусь товарів критичного імпорту. В першу чергу - товарів та комплектуючих, які використовуються для виробництва озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, міністерство фінансів США й Державний департамент оголосили про введення санкцій проти десятків фінансових установ Росії, олігарха Володимира Потаніна, мережі його організацій, а також інших осіб, пов’язаних з урядом РФ. 

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Теги: санкції війна

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