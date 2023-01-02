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Зеленський провів глобальну нараду РНБО та Кабміну: що обговорювали

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський провів глобальну нараду РНБО та Кабміну: що обговорювали
Зеленський провів спеціальну нараду із членами РНБО
фото: Офіс президента

Головна тема наради – глобальні тенденції для України цього року

Президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду із членами РНБО, а також представниками інших відомств. Про це гарант розповів під час вечірнього відеозвернення.

«Сьогодні ж провів спеціальну підготовчу нараду з членами РНБО та представниками Кабміну, Верховної Ради та Офісу президента з приводу глобальних тенденцій для України цього року та на перспективу», – зазначив президент.

Зеленський також заявив, що доручив напрацювати проєкти рішень РНБО, щоб внутрішня трансформація держави тривала і щоб за будь-яких зовнішніх умов вдавалося забезпечувати Україні безпеку та лідерство.

Нагадаємо, раніше президент України підписав указ, який ввів у дію рішення Національної ради безпеки та оборони України від 23 грудня «Про проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту». Рішення РНБО ухвалили з метою практичного виконання завдань щодо набуття Україною членства у Європейському Союзі, вжиття комплексу невідкладних заходів, спрямованих на подолання наслідків повномасштабного збройного вторгнення Російської Федерації.

Теги: РНБО президент Володимир Зеленський

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