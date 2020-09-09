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    Події в Україні

    Україна закликала посилити присутність НАТО в Чорному морі

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    Український дипломат зазначила, що у зв&rsquo;язку з російською загрозою Україна вважає за необхідне посилити присутність сил НАТО в акваторіях Чорного та Азовського морів - Україна закликала посилити присутність НАТО в Чорному морі
    Український дипломат зазначила, що у зв’язку з російською загрозою Україна вважає за необхідне посилити присутність сил НАТО в акваторіях Чорного та Азовського морів

    Російські війська на окупованому півострові Крим створюють постійну загрозу для всіх країн Чорноморського регіону, – Еміне Джеппар

    Російські окупаційні війська у Криму перебувають не лише для проведення «парадів» на потіху Путіну і іншим високопоставленим вояжерам з країни-агресора, а й для створення постійної загрози для всіх країн Чорноморського регіону. Про це написала в своєму в Twitter перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар після дискусії про майбутнє Альянсу.

    Український дипломат зазначила, що у зв’язку з російською загрозою Україна вважає за необхідне посилити присутність сил НАТО в акваторіях Чорного та Азовського морів.

    «Взяла участь в дискусії про майбутнє Альянсу. Безпека України і НАТО - неподільні, а зміцнення співпраці в регіоні Чорного та Азовського морів - наш спільний пріоритет. Закликала посилити присутність Альянсу в регіоні в контексті мілітаризації Криму», – написала Джеппар.

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    Раніше міністр оборони України Андрій Таран повідомив, що в басейнах Чорного і Азовського морів продовжує зростати напруга через мілітаризацією Росією анексованого Криму.

    Нагадаємо, що резолюція Генеральної Асамблеєю ООН, прийнята 17 грудня 2018 року в зв'язку з мілітаризацією Криму, Чорного і Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території Криму і засуджує російську військову присутність в Чорному і Азовському морях.

    Крим окупанти Чорне море міністр НАТО ООН корабель Україна Twitter безпека Андрій Таран
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