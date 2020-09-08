НАТО проведе морську операцію в Арктиці
Ця морська операція має продемонструвати свободу доступу і навігації в регіоні, – пресслужба ВМС Британії
Кораблі британського флоту очолять багатонаціональну оперативну групу в рамках операції на крайній Півночі. Про це йдеться у повідомленні ВМС Британії.
Зазначається, що ця морська операція має продемонструвати свободу доступу і навігації в регіоні.
«Фрегат типу 23 HMS Sutherland і RFA Tidespring працюватиме разом з есмінцем класу Arleigh Burke ВМС США USS Ross і норвезьким фрегатом класу Fridtjof-Nansen HNoMS Thor Heyerdahl за підтримки данської патрульної авіації», – йдеться у повідомленні.
Пресслужба ВМС Британії інформує, що кораблі будуть діяти в умовах мінусових температур, щоб ще більше поглибити спільне розуміння складної обстановки і одночасно сприяти підтримці миру в регіоні.
«Британія, США, Данія і Норвегія працюють разом, щоб підвищити нашу готовність діяти на крайній Півночі і підвищити стійкість в області, що життєво важлива для інтересів Великої Британії» – йдеться у повідомленні.
Британський флот нагадує, що в травні цього року в Баренцевому морі Британія і США також проводили операцію.
Також нагадаємо, що американські війська прибудуть до Литви для військових навчань біля кордонів Білорусі.