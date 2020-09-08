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    У світі

    НАТО проведе морську операцію в Арктиці

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    Кораблі будуть діяти в умовах мінусових температур, щоб ще більше поглибити спільне розуміння складної обстановки - НАТО проведе морську операцію в Арктиці
    Кораблі будуть діяти в умовах мінусових температур, щоб ще більше поглибити спільне розуміння складної обстановки

    Ця морська операція має продемонструвати свободу доступу і навігації в регіоні, – пресслужба ВМС Британії

    Кораблі британського флоту очолять багатонаціональну оперативну групу в рамках операції на крайній Півночі. Про це йдеться у повідомленні ВМС Британії.

    Зазначається, що ця морська операція має продемонструвати свободу доступу і навігації в регіоні.

    «Фрегат типу 23 HMS Sutherland і RFA Tidespring працюватиме разом з есмінцем класу Arleigh Burke ВМС США USS Ross і норвезьким фрегатом класу Fridtjof-Nansen HNoMS Thor Heyerdahl за підтримки данської патрульної авіації», – йдеться у повідомленні.

    Пресслужба ВМС Британії інформує, що кораблі будуть діяти в умовах мінусових температур, щоб ще більше поглибити спільне розуміння складної обстановки і одночасно сприяти підтримці миру в регіоні.

    «Британія, США, Данія і Норвегія працюють разом, щоб підвищити нашу готовність діяти на крайній Півночі і підвищити стійкість в області, що життєво важлива для інтересів Великої Британії» – йдеться у повідомленні.

    Британський флот нагадує, що в травні цього року в Баренцевому морі Британія і США також проводили операцію.

    Також нагадаємо, що американські війська прибудуть до Литви для військових навчань біля кордонів Білорусі.

    США НАТО Норвегія Велика Британія Арктика ВМС флот
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