Збройні сили отримали пів сотні модернізованих бронемашин



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Українські військові отримали оновлені БРДМ-2 Фото: Укроборонпром

Миколаївський бронетанковий завод зробив модернізацію розвідувально-дозорних машин

Миколаївський бронетанковий завод достроково виконав державне замовлення і передав Збройним силам близько 50 броньованих розвідувально-дозорних машин (БРДМ). Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому у вівторок, 8 вересня.

Відзначено, що в процесі модернізації фахівці підприємства поліпшили тактико-технічні характеристики базової машини БРДМ-2. Зокрема, була змінена ергономіка машини за рахунок бічних люків з посиленим бронюванням, а також встановлені тепловізори та сучасні засоби зв'язку і навігації, які відповідають стандартам НАТО.

Миколаївський бронетанковий завод - одне з основних підприємств Укроборонпрому, яке спеціалізується на ремонті та модернізації броньованої колісної техніки для ЗСУ. Згідно з постановою Кабміну від 6 листопада 2019 року № 913, підприємство внесено до переліку об'єктів державної власності, має стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Броньована розвідувально-дозорна машина БРДМ-2 знаходиться на озброєнні ЗСУ. Вона має підвищену прохідність і призначена для ведення розвідки і супроводу конвоїв. Також служить для розміщення спеціального озброєння.