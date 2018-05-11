Українці протягом місяця добровільно здали до поліції 209 мін та 348 гранат

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Відповідно до статті 263 Кримінального кодексу, від кримінальної відповідальності звільнені майже тисяча осіб

За період проведення місячника добровільної зброї та боєприпасів населення добровільно здало понад 650 одиниць зброї та понад дві тисячі одиниць спеціальних засобів. Крім того, населенням здано майже 160 тисяч різних боєприпасів до вогнепальної зброї і близько 127 кілограмів вибухових речовин. Водночас відповідно до статті 263 Кримінального кодексу України від кримінальної відповідальності звільнені майже тисяча осіб. Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

За період проведення місячника добровільної здачі зброї, боєприпасів вибухових матеріалів та спеціальних засобів до підрозділів поліції населенням добровільно здано 6 553 одиниці зброї. Серед зданого, зокрема – 520 одиниць військового призначення, 501 – мисливської нарізної, 4 518 – гладкоствольної, 627 – холодної, 168 саморобної та 219 – інших видів зброї.

Крім того, громадянами здано 2 275 одиниць спеціальних засобів: газові пістолети, револьвери – 1 725 одиниць, 550 пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами.

Також до органів поліції добровільно здано 159 823 різних боєприпасів до вогнепальної зброї. А саме: 768 снарядів, 209 мін, 348 гранат, 188 запалів, майже 127 кілограмів вибухових речовин та 12 саморобних вибухових пристроїв.

Водночас за вказаний період здано 3 665 одиниць зареєстрованої мисливської зброї.

Згідно зі статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, від кримінальної відповідальності було звільнено 993 громадян.