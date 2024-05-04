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Українець пішов воювати за Росію, а потім розстріляв окупантів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Українець пішов воювати за Росію, а потім розстріляв окупантів
Українець розстріляв шістьох командирів із 70-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ
фото з відкритих джерел

Чоловік ліквідував шістьох російських військових

Військовослужбовець російської армії розстріляв шістьох командирів із 70-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на джерела з боку противника.

З’ясувалося, що чоловік був місцевим мешканцем одного з захоплених росіянами населених пунктів. Після окупації його взяли на службу через нестачу охочих воювати проти України. Його укомплектували і «закинули в артилерію у взвод управління, бо вже старий – 50 років».

«Уночі зайшов як свій у ролі радіотелефоніста, попрацював, почекав момент, і почав шмаляти у сплячих хлопців, і втік. Підсумок – пригріли змію», – бідкаються росіяни.

Українець втерся в довіру до окупантів, а потім розстріляв усіх «побратимів» і зник
Українець втерся в довіру до окупантів, а потім розстріляв усіх «побратимів» і зник
фото: Юрій Бутусов/Telegram

Як наслідок – чоловік «дружнім вогнем» розстріляв шістьох російських військових із 70-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ.

«У його прицілі опинилися командири з управління артилерійського дивізіону, після чого він сховався десь у районі Олександрівки», – повідомив Бутусов.

Раніше полонений окупант спантеличив зізнанням, для чого пішов на війну. 

Теги: чоловік журналіст Юрій Бутусов росіяни

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