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Полонений окупант спантеличив зізнанням, для чого пішов на війну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Полонений окупант спантеличив зізнанням, для чого пішов на війну
Полонений Костянтин Кохтов пішов воювати, бо бракувало гострих відчуттів
фото: скріншот із відео

Росіянин заліз під комбайн, дивом вижив під обстрілом і здався у полон

Круглий сирота із Приморського краю Росії, Костянтин Кохтов, працював на пилорамі, аж доки приятелі не порадили піти подивитися на війну, для гострих відчуттів. Про це написав журналіст Юрій Бутусов та оприлюднив відео зізнання окупанта.

«Ми з Україною ніколи не сварилися. Був мирний народ, але з якоїсь причини розв'язалася ця війна», – каже 23-річний полонений.

Росіянин розповідає, що служив у 37-й мотострілецькій бригаді. Під селищем Урожайне Волноваського району Донецької області зазнав поранення, заліз під комбайн, дивом вижив під обстрілом і здався у полон.

Нагадаємо, у Великодньому посланні Папа Римський закликав Росію та Україну провести обмін полоненими за схемою «всіх на всіх».

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов привітав побажання Папи Римського про обмін полоненими «всіх на всіх» між Росією та Україною. За словами Буданова, він «повністю підтримує» таку ідею: «Зробімо це. Залишилася одна маленька справа: переконати Росію».

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Теги: війна полон журналіст Юрій Бутусов поранення відео

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