Розстріляні маріупольські трамваї виставляють у якості трофеїв на заходах у РФ (фото)

Під час блокади та окупації росіяни зруйнували у Маріуполі 90% важливої критичної інфраструктури

Окупанти на заходах демонструють розстріляні трамваї з Маріуполя, які атакувала Росія під час блокади міста. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

«Приватний музей техніки влаштував тематичну розважальну виставку «Майовка в музєє». В його експозиції також представлені два напівзруйнованих трамваї із Маріуполя. Вони були пошкоджені росіянами під час блокади українського міста. Це доказ того, що росіяни гатили не по військовим об’єктам, а по всій цивільній інфраструктурі Маріуполя», – йдеться у повідомленні.

фото: Маріупольська міська рада

Міська рада зазначає, що у програмі заходу – фестиваль «Військової польової кухні», реконструкція побуту солдатів часів Першої та Другої Світової війни, квести, спортивні естафети та подарунки.

«А ще виставка «Війни та люди», де будуть розповідати історії тих, хто героїчно та мужньо зустрів виклик війни. Таким чином, російським дітям поступово нав’язують норму не миру, а війни», – йдеться у повідомленні.

Маріупольська міська рада нагадує, що під час блокади та окупації росіяни зруйнували у Маріуполі 90% важливої критичної інфраструктури. Наразі в окупованих школах насаджується викривлена хронологія тих подій, аби переписати історію міста, знищити сліди своїх воєнних злочинів та виправдати розстріл мирного українського міста біля моря.

Нагадаємо, що німецька компанія Knauf і її дочірнє підприємство WKB Systems GmbH у складі 4 тис. співробітників продовжують співпрацювати з РФ. Зокрема компанії відіграють ключову роль у відбудові тимчасово окупованого Маріуполя, який зруйнували росіяни. WKB Systems GmbH, основним власником якої є російський олігарх Віктор Бударін, багато років працює над виробництвом газобетонних блоків для російського ринку на потужностях Knauf. WKB Systems GmbH наразі є одним з основних підрядників у Маріуполі.