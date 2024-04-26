Розстріл поліцейських на Вінниччині: стало відомо, хто допомагав підозрюваним тікати з країни

Офіс генпрокурора зазначає, що наразі готується клопотання до суду про обрання затриманому підозрюваному запобіжного заходу

ДБР затримало військовослужбовця, який сприяв втечі підозрюваних та самовільно залишив військову частину

Працівники Державного бюро розслідувань викрили військових, які допомагали уникнути правосуддя підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині. Одного з них вже затримали. Про це повідомляє пресслужба ДБР та Офісу генерального прокурора.

У Бюро зазначають, що 20 квітня 2024 року, після трагічної події, нападники (батько Валерій та син Віталій Василаке – ред.) вирішили втекти за кордон та звернулись за допомогою до знайомих військовослужбовців. Один із них також самовільно залишив військову частину в Одеській області.

«Не зважаючи на те, що загалу вже було відомо, що батько та син розшукуються за вбивство правоохоронця, фігуранти відгукнулись та вирішили допомогти. Зокрема, один з них передав авто для втечі за кордон, а інший – поїхав забрати закордонні паспорти та мобільний телефон, які надалі передав нападникам», – повідомляє ДБР.

фото: ДБР

24 квітня 2024 року ДБР затримало одного з військовослужбовців, який сприяв втечі підозрюваних та самовільно залишив військову частину.

Наразі за приховування тяжкого злочину військовослужбовцю повідомлено про підозру у приховуванні злочину. Іншому, який самовільно залишив військову частину повідомлено про підозру за ч.5 ст.407 КК України.

Офіс генпрокурора зазначає, що наразі готується клопотання до суду про обрання затриманому підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Як відомо, 20 квітня близько другої години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліціянт, його напарник поранений.

Згодом у Вінницькій області був знайдений автомобіль підозрюваних у нападі на патруль поліції. Напередодні підозрюваних у нападі затримали в Одеській області. Їм загрожує довічне ув’язнення.