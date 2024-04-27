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Розстріл поліцейських на Вінниччині: стало відомо, як почувається поранений капітан

Надія Карбунар
glavcom.ua
Розстріл поліцейських на Вінниччині: стало відомо, як почувається поранений капітан
Максим Шарапанівський (у центрі) відновлюється після поранення
фото: Поліція Вінницької області/Facebook

У результаті збройного нападу 20 квітня чоловік був госпіталізований з численними травмами

Керівники поліції Вінниччини відвідали в лікарні травмованого поліцейського – капітана Максима Шарапанівського. Він є напарником загиблого Максима Зарецького. Про це повідомляє поліція Вінницької області.

Як відомо, в результаті збройного нападу 20 квітня чоловік був госпіталізований з численними травмами. Наразі, за оцінкою лікарів, він у стані середньої тяжкості.

Підтримати поліцейського приїхали заступник начальника ГУНП у Вінницькій області Володимир Олексюк та керівник Управління кадрового забезпечення Олександр Конєв.

«Володимир Олексюк подякував колезі за мужність і відданість, а Максим пообіцяв якнайшвидше повернутися у стрій. Бажаємо поліцейському скорішого одужання та чекаємо на службі», – ідеться у повідомленні.

Як відомо, 20 квітня близько другої години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліціянт, його напарник поранений.

Згодом у Вінницькій області був знайдений автомобіль підозрюваних у нападі на патруль поліції. Напередодні підозрюваних у нападі затримали в Одеській області. Їм загрожує довічне ув’язнення.

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Теги: автомобіль поліція чоловік інспектор

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