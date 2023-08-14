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Повітряна тривога тривала пів години: ворог піднімав у повітря бомбардувальник

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Повітряна тривога тривала пів години: ворог піднімав у повітря бомбардувальник
Українськими областями шириться повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Ворог тероризував Україну крилатими ракетами

Пізно ввечері 13 серпня Україною ширилася повітряна тривога. Небезпека охоплювала всі східні, південні, а також низку центральних та північних областей. Росіяни могли атакувати крилатими ракетами. Про це попереджали Повітряні сили Збройних сил України.

За даними військових, у повітрі було зафіксовано ворожий стратегічний бомбардувальник Ту-22м3 в акваторії Азовського моря, який є потенційним носієм крилатих ракет.

Жителям регіонів, де оголошувалася небезпека, слід було перебувати в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

Приблино о 00:05 повітряну тривогу було скасовано в більшості регіонів.

Зазначим, що станом на зараз тривога досі фіксується в Запорізькій та Донецькій областях.

Мапа тривог мала такий вигляд:

Повітряна тривога тривала пів години: ворог піднімав у повітря бомбардувальник фото 1

Нагадаємо, завершилася 536-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом дня російські окупанти завдали два ракетні удари, 24 авіаційні удари та майже 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: небезпека тривога російська ракета

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