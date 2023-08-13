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Доба на фронті: Генштаб повідомив, де окупанти намагаються відновити втрачені позиції

Надія Карбунар
glavcom.ua
Доба на фронті: Генштаб повідомив, де окупанти намагаються відновити втрачені позиції
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення

Триває 536-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти завдали 2 ракетних удари, 24 авіаційних ударів та близько 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 13 серпня.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Галаганівка, Грем’яч, Нововасилівка Чернігівської області; Волфине, Тур’я Сумської області та Огірцеве, Окіп, Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південно-східніше Андріївки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти як Кам’янка Петропавлівка, Берестове, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське, Серебрянка, Званівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районах південніше Андріївки та західніше Ягідного Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора, Привілля Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Олександропіль, Спепове, Керамік, Новокалинове, Авдіївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі західніше Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Благодатного та Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Водяне, Вугледар, Богоявленка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив  безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі східніше Роботиного Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Червоного та П’ятихаток Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Зелений Гай Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Золота Балка, Велетенське, Станіслав, Комишани, Новотягинка, Антонівка Херсонської області, місто Херсон та Іванівка Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника та 4 – по зенітно-ракетних комплексах.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 станцію РЕБ, 1 засіб протиповітряної оборони противника.

Нагадаємо, раніше видання The Times повідомило, що війна ще може тривати роками, поки в Росії не почнеться масштабна політична і економічна криза.

Нагадаємо, Збройні сили України вже деякий час зберігають присутність на лівому березі Дніпра у Херсонській області, на відміну від попередніх українських рейдів, але ці позиції ще не є плацдармом.

Раніше українські захисники ліквідували вогневий підрозділ російських окупантів на Бахмутському напрямку у районі Кліщіївки.

До слова, триває 536-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали сім ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснили 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Теги: Костянтинівка окупанти Генштаб Миколаїв Авдіївка Херсон інфраструктура місто озброєння населення ворог наступ Вугледар

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