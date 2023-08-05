Тривога в Україні: окупанти запускали «Калібри» та «Кинджали»

Це вже четверта тривога у суботу, 5 серпня

Повітряна тривога лунала в Києві та низці південних, центральних і східних областей. Оперативне командування «Південь» повідомляло про пуски «Калібрів» із акваторії Чорного моря. Перед цим ворог провів ротацію: підводний човен замінив на надводний, збільшивши кількість «Калібрів» удвічі.

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О 18:27 тривога поширилася і на західні області України.

Окупанти також запустили «Кинжали» з району Тамбова, проінформували Повітряні сили.

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Близько 19:35 Україною почали ширитися відбої.

У Хмельницькій та Житомирській областях пролунали вибухи. У місцевих пабліках пишуть, що на Хмельниччині було понад 10 вибухів, більшість – у районі Старокостянтинова.

Нагадаємо, це вже четверта тривога у суботу, 5 серпня.