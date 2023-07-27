«Південь» попередив про загрозу нових атак РФ
Виведений на бойове чергування підводний ракетоносій може вдарити «Калібрами»
Російські загарбники сьогодні можуть вдатися до повторних терористичних атак на територію України, у тому числі, з моря. Про це повідомило об'єднане командування «Південь».
За даними військових, ворог може повторно атакувати, навіть попри складні погодні умови – грозу та шторм.
«Виведений на бойове чергування підводний ракетоносій залишається в готовності застосувати «Калібри», – йдеться в повідомленні.
Водночас не виключена активність ударних безпілотників ворога.
«Наразі загрози немає, але будьте уважні до сигналів повітряної тривоги», – закликало ОК «Південь».
Нагадаємо, цієї ночі повітряна тривога у Київській області тривала майже годину. Також небезпека фіксувалася в низці західних, північних, центральних та південних областей. Повітряні сили попереджали про загрозу атаки дронів і ракет.
До слова, у ніч на 27 липня у Хмельницькій області прогриміли звуки вибухів під час повітряної тривоги. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони.
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