«Південь» попередив про загрозу нових атак РФ

Росія може атакувати Україну з моря, навіть попри негоду

Виведений на бойове чергування підводний ракетоносій може вдарити «Калібрами»

Російські загарбники сьогодні можуть вдатися до повторних терористичних атак на територію України, у тому числі, з моря. Про це повідомило об'єднане командування «Південь».

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За даними військових, ворог може повторно атакувати, навіть попри складні погодні умови – грозу та шторм.

«Виведений на бойове чергування підводний ракетоносій залишається в готовності застосувати «Калібри», – йдеться в повідомленні.

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Водночас не виключена активність ударних безпілотників ворога.

«Наразі загрози немає, але будьте уважні до сигналів повітряної тривоги», – закликало ОК «Південь».

Нагадаємо, цієї ночі повітряна тривога у Київській області тривала майже годину. Також небезпека фіксувалася в низці західних, північних, центральних та південних областей. Повітряні сили попереджали про загрозу атаки дронів і ракет.

До слова, у ніч на 27 липня у Хмельницькій області прогриміли звуки вибухів під час повітряної тривоги. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони.