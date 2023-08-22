Українська компанія налагодила спільне виробництво мін з двома країнами НАТО (фото)

Міни виготовляються за сучасними технологіями

«Українська бронетехніка» налагодила спільне виробництво мінометних пострілів калібру 120-мм одразу з двома країнами-членами НАТО. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Зазначається, що на сьогодні 120-мм міномет є одним з найбільш розповсюджених видів артилерійської зброї української армії. Міни цього калібру ефективно вражають ворожу живу силу і техніку, знищують укриття та вогневі позиції.

Мінометні постріли виготовляються за сучасними технологіями та вони повністю відповідають стандартам НАТО.

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Також, завдяки міжнародній кооперації та розосередженню виробничих потужностей «Українська Бронетехніка» змогла наростити виробництво даних боєприпасів.

«Більше мінометних пострілів нашим артилеристам, богам війни! Слава Україні!», – підсумовує пресслужба підприємства.

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Нагадаємо, що міни калібру 120-мм також виготовляє державний концерн «Укроборонпром» теж у співпраці з одною з країн-членів Північноатлантичного альянсу.