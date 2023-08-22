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Українська компанія налагодила спільне виробництво мін з двома країнами НАТО (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українська компанія налагодила спільне виробництво мін з двома країнами НАТО (фото)
фото: Українська бронетехніка

Міни виготовляються за сучасними технологіями

«Українська бронетехніка» налагодила спільне виробництво мінометних пострілів калібру 120-мм одразу з двома країнами-членами НАТО. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що на сьогодні 120-мм міномет є одним з найбільш розповсюджених видів артилерійської зброї української армії. Міни цього калібру ефективно вражають ворожу живу силу і техніку, знищують укриття та вогневі позиції.

Мінометні постріли виготовляються за сучасними технологіями та вони повністю відповідають стандартам НАТО.

Також, завдяки міжнародній кооперації та розосередженню виробничих потужностей «Українська Бронетехніка» змогла наростити виробництво даних боєприпасів.

«Більше мінометних пострілів нашим артилеристам, богам війни! Слава Україні!», – підсумовує пресслужба підприємства.

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Нагадаємо, що міни калібру 120-мм також виготовляє державний концерн «Укроборонпром» теж у співпраці з одною з країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Теги: війна Україна міни

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