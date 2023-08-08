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Росія майже спустошила найбільший склад радянської бронетехніки – ЗМІ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія майже спустошила найбільший склад радянської бронетехніки – ЗМІ
Росія спустошила найбільший склад радянської бронетехніки
фото з відкритих джерел

За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія вивезла 40% законсервованої бронетехніки зі складу в Бурятії

Від початку повномасштабного вторгнення до України Росія зняла зі зберігання понад 40% старих радянських танків та бронетранспортерів, які зберігалися на найбільшій відомій базі законсервованої військової техніки «Вагжаново» в Бурятії. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на супутникові знімки.   

«Вагжаново» розташовується неподалік Улан-Уде і займає близько 13 кв. км.

Як пишуть журналісти, за п'ять місяців до повномасштабної війни – у вересні 2021 року – у «Вагжановому» просто неба зберігалося майже 3840 одиниць бронетехніки. Вже через вісім місяців війни – у листопаді 2022 року – на базі залишилося близько 2600 бронемашин, а до травня 2023 року – близько 2270. 

Росія майже спустошила найбільший склад радянської бронетехніки – ЗМІ фото 1
Росія майже спустошила найбільший склад радянської бронетехніки – ЗМІ фото 2
Росія спустошила найбільший склад радянської бронетехніки
Росія спустошила найбільший склад радянської бронетехніки
фото з відкритих джерел

Таким чином, за цей час з бази було вивезено 1570, або 40,8% одиниць бронетехніки. Причому більша її частина (32%) вивезена після оголошення мобілізації наприкінці 2022 року.

У «Вагжановому» техніка зберігалася головним чином просто неба. На знімках за листопад 2022 видно, що приблизно половина техніки була без веж або мала інші видимі зі супутника сліди пошкоджень. Аналогічні ознаки можна спостерігати у приблизно половини техніки, що залишилася на базі до травня 2023 року. На території бази також розміщено 10 ангарів, які, за розрахунками The Moscow Times, дозволяють розмістити до 400 одиниць бронетехніки.

У соцмережах колишніх військовослужбовців бази «Вагжаново» ЗМІ виявили кілька великих знімків танків, які там зберігаються. Опитані військові експерти впізнали в них танки Т-62, які випускали в СРСР від 1962 по 1975 рік. 

За даними нідерландського військово-аналітичного проєкту Oryx, до літа 2023 року Росія втратила у війні з Україною понад 2000 танків. Але розконсервована техніка використовується не лише для поповнення втрат бронетехніки, але й для паліативної заміни артилерії.

«Крім того, з танків із запасу можна знімати стволи та трансмісії для капітального ремонту танків, що діють, і для відновлення інших танків, що знімаються зі зберігання», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Росія відправляє на війну музейні експонати.

Теги: росія зброя війна склад зброї

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