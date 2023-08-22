Болгарія повідомила, коли поставить Україні бронетехніку радянських зразків

На рівні двосторонніх стосунків Болгарія продовжує надавати військову, політичну та гуманітарну допомогу Україні

Уже наприкінці вересня Болгарія може поставити Україні близько 100 одиниць броньованої техніки радянських зразків. Про це повідомив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв на брифінгу зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим в Одесі.

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Процес уповільнюється через те, що техніка досі знаходяться на складах Міністерства внутрішніх справ Болгарії. За словами Тагарєва, необхідно підписати контракт між Міністерством внутрішніх справ Болгарії та Міноборони України. При цьому угода має бути ратифікована парламентом Болгарії.

«І як тільки у вересні він повернеться до своїх засідань, я вважаю, що це буде одним із пріоритетних завдань. І до кінця вересня – на початок жовтня ми вже будемо мати ратифікацію цієї угоди і, я думаю, що тоді може початися передача», – сказав міністр оборони Болгарії.

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Тагарєв підкреслив, що Болгарія підтримує Україну в її прагненні звільнити свої території, які тимчасово окупувала Росія.

Він також додав, що на рівні двосторонніх стосунків Болгарія продовжує надавати військову, політичну та гуманітарну допомогу Україні. Йдеться про підвищення спроможності та підготовку особового складу ЗСУ.

Окрім того, Резніков повідомив, що під час зустрічі міністри обговорили поточну ситуацію, в тому числі у Азово-Чорноморському регіоні, співпрацю у майбутньому, в тому числі можливості посилення ППО та ПРО України. Крім того, можливе постачання додаткових систем озброєння, технічних засобів, боєприпасів тощо.

Раніше повідомлялося, що уряд Болгарії схвалив передачу Україні сотні бронетранспортерів.