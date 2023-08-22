Зеленський анонсував літаки та додаткову бронетехніку для України (відео)

Глава держави подякував Греції за патронат над відновленням Одеси

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні відзвітував про свій візит у чотири іноземні країни – Швецію, Нідерланди, Данію та Грецію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Чотири візити: Швеція, Нідерланди, Данія, Греція. Саміт Україна – Балкани. Переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, із президенткою Єврокомісії. Повертаємося додому з новою політичною підтримкою, новими домовленостями. Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть. Додаткова бронетехніка буде. ППО посилимо. Економіка, наш експорт, європейська та євроатлантична інтеграція», – сказав він.

Глава держави зазначив, що практично на всіх зустрічах обговорювали захист маршрутів експорту через Чорне море та через «коридори солідарності» по суходолу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Дуже важлива домовленість із Грецією, за яку я особливо вдячний прем’єру, – це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Рішення не лише змістовне, а й дуже символічне. Наповнене багатьма історичними та культурними сенсами. Загальний підсумок цих днів – Україна стала сильнішою», – каже президент.

Зеленський також відзначив Люксембург і подякував за приєднання до декларації «Групи семи» щодо безпекових гарантій.

«Дякую всій нашій команді, яка працює заради цього! І ще одне. У Києві відбувся щорічний ветеранський форум. Мав честь відкрити його своїм зверненням. Дуже сподіваюся на те, що всі державні посадовці, які беруть участь у форумі, будуть максимально уважно дослухатися до потреб і пропозицій нашої ветеранської спільноти. Українська політика героїв, тобто українська ветеранська політика, має бути результативною. І буде. Це відповідальність кожного профільного посадовця. Дякую всім, хто воює й працює заради України!», – додав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 545-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.