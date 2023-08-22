Зеленський анонсував літаки та додаткову бронетехніку для України (відео)
Глава держави подякував Греції за патронат над відновленням Одеси
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні відзвітував про свій візит у чотири іноземні країни – Швецію, Нідерланди, Данію та Грецію.
«Чотири візити: Швеція, Нідерланди, Данія, Греція. Саміт Україна – Балкани. Переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, із президенткою Єврокомісії. Повертаємося додому з новою політичною підтримкою, новими домовленостями. Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть. Додаткова бронетехніка буде. ППО посилимо. Економіка, наш експорт, європейська та євроатлантична інтеграція», – сказав він.
Глава держави зазначив, що практично на всіх зустрічах обговорювали захист маршрутів експорту через Чорне море та через «коридори солідарності» по суходолу.
«Дуже важлива домовленість із Грецією, за яку я особливо вдячний прем’єру, – це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Рішення не лише змістовне, а й дуже символічне. Наповнене багатьма історичними та культурними сенсами. Загальний підсумок цих днів – Україна стала сильнішою», – каже президент.
Зеленський також відзначив Люксембург і подякував за приєднання до декларації «Групи семи» щодо безпекових гарантій.
«Дякую всій нашій команді, яка працює заради цього! І ще одне. У Києві відбувся щорічний ветеранський форум. Мав честь відкрити його своїм зверненням. Дуже сподіваюся на те, що всі державні посадовці, які беруть участь у форумі, будуть максимально уважно дослухатися до потреб і пропозицій нашої ветеранської спільноти. Українська політика героїв, тобто українська ветеранська політика, має бути результативною. І буде. Це відповідальність кожного профільного посадовця. Дякую всім, хто воює й працює заради України!», – додав він.
Нагадаємо, триває 545-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень.
Протягом минулої доби ворог завдав два ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
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