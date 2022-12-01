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Українська розвідка пояснила, чому в Білорусі активізувались ворожі війська

Юрій Лящук
glavcom.ua
Українська розвідка пояснила, чому в Білорусі активізувались ворожі війська
У збройних сил Білорусі починається новий навчальний рік
фото з відкритих джерел

На території Білорусі не фіксується створення потужного наступального угруповання

У Білорусі очікується активізація бойової підготовки у зв'язку із початком в армії країни нового навчального року. Про це заявив представник Головного управління розвідки МО України Вадим Скібіцький. Про це повідомляє Telegram відомства.

«У Білорусі очікуємо активізацію бойової підготовки, тому що з 1 грудня у збройних сил цієї країни починається новий навчальний рік. Війська виходитимуть на полігони, відпрацьовуватимуть різні питання бойового узгодження, перевірки родів та військ. Тож очікуємо на білоруській території активних заходів, насамперед всього з оперативної та бойової підготовки», – зазначив Скібіцький.

Він також підкреслив, що на території Білорусі не фіксується створення потужного наступального угруповання, схожого до того, яке було розгорнуто в січні-лютому.

«На перспективу зберігається загроза застосування угруповання союзної держави Білорусія-Росія. Однак для цього недостатньо озброєння. Наразі Росія активно знімає озброєння та військову техніку зі зберігання зі складів, з арсеналів, з центрів забезпечення мобілізаційного розгортання для того, щоб заповнити втрати та укомплектувати створені по мобілізації з'єднання та частини», – додав він.

Раніше Генштаб повідомив, чи є ознаки наступу з Білорусі.

До слова, триває 281 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, здійснює інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на Бахмутському напрямку продовжує вести наступальні дії. Триває переміщення особового складу та військової техніки противника для комплектування підрозділів, що зазнали втрат.

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Теги: Білорусь війна розвідка росія армія

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