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Втрати Росії у війни наближаються до 90 тис. – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Втрати Росії у війни наближаються до 90 тис. – Генштаб
фото: Генштаб

ЗСУ за минулу добу ліквідували  560 окупантів

Протягом минулої доби українські військові ліквідували ще 560 окупантів та знищили танк. Усього від початку повномасштабної війни Росія втратила 89 440 своїх солдатів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 1 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 89440 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків – 2915 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 5877 (+5) од.,
  • артилерійських систем – 1904 (+2) од.,
  • РСЗВ – 395 (+0) од.
  • засобів ППО – 210 (+0) од.,
  • літаків – 280 (+0) од.,
  • вертольотів – 261 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+0),
  • крилатих ракет – 531 (+0),
  • кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4441 (+12) од.,
  • спеціальної техніки – 163 (+0).
Втрати Росії у війни наближаються до 90 тис. – Генштаб фото 1

Нагадаємо, триває 281-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Яковлівка, Бахмут, Курдюмівка, Красногорівка, Кам’янка, Водяне, Первомайське і Мар’їнка на Донеччині.

Теги: війна росія Генштаб втрати військові Бахмут

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