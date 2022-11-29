Навіщо Росія знову розгорнула війська в Білорусі – висновок ISW
Дислокації військ підтримують зусилля Росії з навчання, а не підготовку до бойових дій з Білорусі
Розгорнувши війська на території Білорусі у листопаді 2022 року, Кремль намагається посилити російський навчальний потенціал і провести інформаційну операцію, націлену на Захід. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що супутникові знімки вказують на збільшення бойової техніки РФ, зокрема танків на 230-му загальновійськовому Обуз-Лєсновському полігоні в Бресті. Кількість спостерігається приблизно на одну бригаду.
Водночас моніторингова організація «Беларускі Гаюн» поінформувала про те, що Кремль перекинув туди ж 15 зенітно-ракетних комплексів «Тор-М2» і 10 одиниць невизначеного інженерного обладнання до Бреста.
«Ці дислокації підтримують зусилля Росії з навчання, а не підготовку до бойових дій з Білорусі. 28 листопада український Генштаб повідомив, що, за його оцінками, російські сили перекинуть невизначені елементи («деякі підрозділи») з Білорусі в невизначений район після того, як підрозділи «набудуть бойової спроможності», – зазначили в ISW.
Відповідні заяви вказують на те, що бойові втрати серед російських інструкторів і стреси, пов’язані з мобілізацією, зменшили навчальний потенціал РФ, ймовірно, збільшивши залежність від Білорусі у плані навчального потенціалу, пояснюють фахівці.
«Кремль також, ймовірно, прагне використати розгортання російських військ у Білорусі як інформаційну операцію, щоб зафіксувати українські сили навколо Києва, аби запобігти їх використанню на півдні та сході. Малоймовірно, що білоруські війська атакуватимуть Україну», – додають в Інституті вивчення війни.
Ключові висновки ISW:
- Заявлене Росією захоплення кількох невеликих сіл навколо Бахмута 27 і 28 листопада не означає неминучого російського оточення Бахмута.
- Російські мілблогери широко розкритикували рішення міністерства оборони РФ запровадити суворі митні обмеження на імпорт товарів подвійного призначення, що свідчить про тривале та повсюдне невдоволення веденням війни в Україні.
- Російські війська, ймовірно, готуються завдати нової хвилі ракетних ударів по Україні найближчого тижня, але така підготовка, швидше за все, спрямована на підтримку останніх темпів ударів, а не на їх збільшення.
- Російські війська продовжували боротися проти українських контрнаступальних операцій навколо Сватового, оскільки російські джерела повідомляли, що українські сили продовжували контрнаступ на захід від Кремінної.
- Російські війська досягли поступових успіхів на південь від Бахмута.
- Російські війська продовжували зміцнювати укріплені позиції та налагоджувати заходи безпеки на сході Херсонської області.
- Українські сили продовжували завдавати ударів по російських військових активах і вздовж критично важливих логістичних ліній на півдні України.
- Російські збройні сили продовжують стикатися з проблемами підготовки та оснащення, а також проблемами з моральним духом і дисципліною, оскільки невдачі російської армії мають значні соціальні наслідки всередині країни.
- Загарбники продовжували намагатися сприяти інтеграції систем освіти на окупованих територіях України в російську систему.
Нагадаємо, представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що інформація про те, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється спеціально. Але якщо країна все ж спробує вдертися на українську територію, то це стане для неї самогубством.
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