Навіщо Росія знову розгорнула війська в Білорусі – висновок ISW

Дислокації військ підтримують зусилля Росії з навчання, а не підготовку до бойових дій з Білорусі

Розгорнувши війська на території Білорусі у листопаді 2022 року, Кремль намагається посилити російський навчальний потенціал і провести інформаційну операцію, націлену на Захід. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що супутникові знімки вказують на збільшення бойової техніки РФ, зокрема танків на 230-му загальновійськовому Обуз-Лєсновському полігоні в Бресті. Кількість спостерігається приблизно на одну бригаду.

Водночас моніторингова організація «Беларускі Гаюн» поінформувала про те, що Кремль перекинув туди ж 15 зенітно-ракетних комплексів «Тор-М2» і 10 одиниць невизначеного інженерного обладнання до Бреста.

«Ці дислокації підтримують зусилля Росії з навчання, а не підготовку до бойових дій з Білорусі. 28 листопада український Генштаб повідомив, що, за його оцінками, російські сили перекинуть невизначені елементи («деякі підрозділи») з Білорусі в невизначений район після того, як підрозділи «набудуть бойової спроможності», – зазначили в ISW.

Відповідні заяви вказують на те, що бойові втрати серед російських інструкторів і стреси, пов’язані з мобілізацією, зменшили навчальний потенціал РФ, ймовірно, збільшивши залежність від Білорусі у плані навчального потенціалу, пояснюють фахівці.

«Кремль також, ймовірно, прагне використати розгортання російських військ у Білорусі як інформаційну операцію, щоб зафіксувати українські сили навколо Києва, аби запобігти їх використанню на півдні та сході. Малоймовірно, що білоруські війська атакуватимуть Україну», – додають в Інституті вивчення війни.

Ключові висновки ISW:

Заявлене Росією захоплення кількох невеликих сіл навколо Бахмута 27 і 28 листопада не означає неминучого російського оточення Бахмута.





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Нагадаємо, представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що інформація про те, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється спеціально. Але якщо країна все ж спробує вдертися на українську територію, то це стане для неї самогубством.