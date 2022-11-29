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Навіщо Росія знову розгорнула війська в Білорусі – висновок ISW

Юрій Лящук
glavcom.ua
Навіщо Росія знову розгорнула війська в Білорусі – висновок ISW
Розгортання російських військ у Білорусі – інформаційна операція
фото з відкритих джерел

Дислокації військ підтримують зусилля Росії з навчання, а не підготовку до бойових дій з Білорусі

Розгорнувши війська на території Білорусі у листопаді 2022 року, Кремль намагається посилити російський навчальний потенціал і провести інформаційну операцію, націлену на Захід. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що супутникові знімки вказують на збільшення бойової техніки РФ, зокрема танків на 230-му загальновійськовому Обуз-Лєсновському полігоні в Бресті. Кількість спостерігається приблизно на одну бригаду.

Водночас моніторингова організація «Беларускі Гаюн» поінформувала про те, що Кремль перекинув туди ж 15 зенітно-ракетних комплексів «Тор-М2» і 10 одиниць невизначеного інженерного обладнання до Бреста.

«Ці дислокації підтримують зусилля Росії з навчання, а не підготовку до бойових дій з Білорусі. 28 листопада український Генштаб повідомив, що, за його оцінками, російські сили перекинуть невизначені елементи («деякі підрозділи») з Білорусі в невизначений район після того, як підрозділи «набудуть бойової спроможності», – зазначили в ISW.

Відповідні заяви вказують на те, що бойові втрати серед російських інструкторів і стреси, пов’язані з мобілізацією, зменшили навчальний потенціал РФ, ймовірно, збільшивши залежність від Білорусі у плані навчального потенціалу, пояснюють фахівці.

«Кремль також, ймовірно, прагне використати розгортання російських військ у Білорусі як інформаційну операцію, щоб зафіксувати українські сили навколо Києва, аби запобігти їх використанню на півдні та сході. Малоймовірно, що білоруські війська атакуватимуть Україну», – додають в Інституті вивчення війни.

Навіщо Росія знову розгорнула війська в Білорусі – висновок ISW фото 1

Ключові висновки ISW:

  • Заявлене Росією захоплення кількох невеликих сіл навколо Бахмута 27 і 28 листопада не означає неминучого російського оточення Бахмута.

  • Російські мілблогери широко розкритикували рішення міністерства оборони РФ запровадити суворі митні обмеження на імпорт товарів подвійного призначення, що свідчить про тривале та повсюдне невдоволення веденням війни в Україні.

  • Російські війська, ймовірно, готуються завдати нової хвилі ракетних ударів по Україні найближчого тижня, але така підготовка, швидше за все, спрямована на підтримку останніх темпів ударів, а не на їх збільшення.

  • Російські війська продовжували боротися проти українських контрнаступальних операцій навколо Сватового, оскільки російські джерела повідомляли, що українські сили продовжували контрнаступ на захід від Кремінної.

  • Російські війська досягли поступових успіхів на південь від Бахмута.

  • Російські війська продовжували зміцнювати укріплені позиції та налагоджувати заходи безпеки на сході Херсонської області.

  • Українські сили продовжували завдавати ударів по російських військових активах і вздовж критично важливих логістичних ліній на півдні України.

  • Російські збройні сили продовжують стикатися з проблемами підготовки та оснащення, а також проблемами з моральним духом і дисципліною, оскільки невдачі російської армії мають значні соціальні наслідки всередині країни.

  • Загарбники продовжували намагатися сприяти інтеграції систем освіти на окупованих територіях України в російську систему.

Нагадаємо, представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що інформація про те, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється спеціально. Але якщо країна все ж спробує вдертися на українську територію, то це стане для неї самогубством. 

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Теги: війна Білорусь росія Україна армія

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