Українська сторона у Мінську заявила про неприпустимість видачі паспортів Росії в ОРДЛО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Видача російських паспортів мешканцям окупованих територій блокує Мінський процес

Українська сторона у Мінську наголосила на неприпустимості видачі паспортів РФ мешканцям ОРДЛО, адже такі дії блокують Мінський процес і ставлять під загрозу подальший процес мирного врегулювання.

Про це 19 червня повідомила у Facebook прессекретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер, оприлюднюючи інформацію за підсумками сьогоднішньої роботи Тристоронньої контактної групи.

Оліфер заявила, що Кучма підкреслив, що тільки після повернення українських активів в українське правове поле може йтися про перегляд рішення РНБО щодо впровадження торгівельних обмежень по відношенню до ОРДЛО.

Підкреслюється, що виконання безпекового блоку питань є точкою відліку для імплементації Мінських угод.

«Запровадження режиму тиші могло б змінити на краще безпекову ситуацію на Донбасі, насамперед, для мирних мешканців, які живуть по обидві сторони лінії зіткнення. Однак загострення, яке спостерігалося впродовж останніх днів, стоїть на заваді цій мирній ініціативі. Безпековій підгрупі доручено опрацювати підготовку до т.з. хлібного перемир'я. В цих умовах СММ ОБСЄ повинна отримати надійний та безпечний доступ по всій території України, згідно її мандату», - написала Оліфер.

Як відомо, 14 червня російські ЗМІ з посиланням на начальника міграційної служби «ДНР» Володимир Краснощока повідомили, що перші 34 мешканця «ДНР» вирушили в РФ за отриманням російських паспортів.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих «ДНР/ЛНР».

У зв’язку з цим Україна звернулася до Ради безпеки ООН. 25 квітня Радбез ООН збирався і висловив стурбованість і засудження.