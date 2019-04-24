Україна звернулася до Радбезу ООН через видачу російських паспортів в ОРДЛО



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Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів, так званих, «Донецької і Луганської народних республік»

Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів «ЛНР» та «ДНР». Про це повідомим постійний представник України при організації Володимир Єльченко у Twitter.

за словами Єльченка, такі рішення Росії суперечать Мінським домовленостям.

«За дорученням Петра Порошенка⁩ вже звернулися до Ради Безпеки ООН. Цей зухвалий крок суперечить схваленим Радою Безпеки Мінським домовленостям», - написав він.

Як повідомлялося, Путін спростив отримання російського громадянства жителям ОРДЛО. Заява про прийом у громадяни РФ від жителів самопроголошених республік, згідно з указом Путіна, має розглядатися не довше трьох місяців. Згідно з указом, таке право отримують особи, які постійно проживають на територіях «окремих районів Донецької та Луганської областей».

Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив про «паспортний» етап окупації Росією Донбасу. «Рішення РФ щодо видачі російських паспортів на окупованих українських територіях - це продовження агресії і втручання у наші внутрішні справи. Це новий «паспортний» етап окупації Донбасу», - підкреслив Клімкін.