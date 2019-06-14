Росія почала видачу паспортів мешканцям «ДНР»



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Окупаційна влада відправила першу групу мешканців «ДНР» за російськими паспортами

Перші 34 мешканця «ДНР» вирушили в Російську Федерацію за отриманням паспортів. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на начальника міграційної служби «ДНР» Володимир Краснощока.

«Сьогодні це перша поїздка. Далі планується практично щодня доставляти громадян на територію Російської Федерації згідно з тими списками, які нам надають ... Сьогодні їдуть 34 людини», - сказав він.

Повідомляється, що всього на сьогоднішній день прийнято близько 12 тис. звернень за отриманням громадянства РФ. За неофційної інорфмацією, заяви на видачу паспортів на даний момент схвалені для 1,2 тисячі осіб.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих «ДНР/ЛНР».

У зв’язку з цим Україна звернулася до Ради безпеки ООН. 25 квітня Радбез ООН збирався і висловив стурбованість і засудження.

Після цього, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.

Нагадаємо, на засіданні уряду 8травня 2019 було прийнято рішення підготувати перелік посадових осіб РФ, які причетні до організації та реалізації спрощеної процедури видачі російських паспортів на непідконтрольній території Донбасу, до яких має бути застосовано персональні санкції. Кабмін звернувся через МЗС України до держав світу із закликом також визнати недійсними такі фейкові документи.